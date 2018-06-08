«Час истины для Европы»: как лидеры «Большой семёрки» собираются противостоять Трампу

8 июня в Квебеке стартует саммит G7. Как следует из заявлений участников переговоров, в изоляции может оказаться президент США Дональд Трамп. Глава Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны ЕС, Канада и Япония подпишут финальное соглашение без Соединённых Штатов. Они намерены осудить введённые Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Кроме того, лидеры постараются убедить американского президента не вводить санкции против европейских компаний, сотрудничающих с Ираном. Также в повестке — предстоящая встреча Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Эксперты полагают, что саммит G7 в Квебеке на долгие годы определит будущее европейской внешней политики. Каких результатов стоит ожидать от переговоров, выяснял RT.

8—9 июня в Квебеке проходит саммит G7, в котором принимают участие лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. По прогнозам зарубежных СМИ, переговоры в формате «Большой семёрки» будут проходить в «тяжёлой обстановке».

Главная причина серьёзных разногласий — введённые Соединёнными Штатами таможенные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Данная мера распространяется в том числе на Евросоюз, Канаду и Японию.

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По мнению американского президента Дональда Трампа, барьеры на ввоз зарубежных металлов должны поддержать сталелитейную промышленность США. Однако Европа и Канада собираются оспаривать протекционистские действия Белого дома в суде ВТО. Истцы считают, что Вашингтон нарушил правила международной конкуренции.

Кроме того, позиции США и Евросоюза заметно разошлись по поводу Ирана. В мае Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из ядерной сделки, заключённой в 2015 году (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). В ответ Тегеран заявил о старте работ по наращиванию возможностей для обогащения урана.

В связи с этим хозяин Белого дома подчеркнул готовность возобновить действие отменённых ранее санкций. По словам американского президента, ограничительные меры могут коснуться европейских компаний, сотрудничающих с Тегераном.

6 июня министры экономики и иностранных дел Великобритании, Франции и Германии потребовали от США освободить от возможного санкционного давления европейские компании, которые заключили контракты с Ираном или начали обсуждать условия сотрудничества после вступления в силу СВПД.

Саммит G7, 27 мая 2017 года, Сицилия

Reuters

© Philippe Wojazer

«Европейцев очень раздражает экстерриториальный характер санкций США в отношении Ирана. На саммите «Большой семёрки» эта тема будет, наверное, второй по значимости», — отметил в беседе с RT директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Эксперт уверен, что ещё одной важной темой саммита станет обсуждение корейской проблематики. 12 июня в Сингапуре должна пройти встреча Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Казанцев полагает, что страны ЕС и Япония опасаются непредсказуемого поведения американского лидера на предстоящих переговорах.

Единым фронтом

6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что участников переговоров в Квебеке ожидают «проблематичные и тяжёлые дискуссии». Об этом она заявила, выступая перед бундестагом. По словам главы правительства, между США и другими государствами возникли «серьёзные разногласия».

Меркель считает, что Европе необходимо проявить настойчивость, чтобы не допустить пересмотра установившегося порядка со стороны США. Немецкий канцлер уверена, что на саммите будут острые споры по поводу мировой торговли, таможенных пошлин и защиты климата (Вашингтон вышел из Парижского соглашения летом 2017 года).

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Немецкие СМИ полагают, что Ангела Меркель намерена сплотить европейских коллег, чтобы выступить единым фронтом на саммите G7.

«Уже прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других, я испытала это в последние дни. И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», — заявила Меркель в конце мая.

Как сообщают СМИ, на саммите G7 канцлер ФРГ не будет подписывать традиционное совместное заявление по итогам переговоров. Ранее аналогичную позицию высказали и в Елисейском дворце.

Со ссылкой на источники Bloomberg утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон согласится поставить подпись под документом только в том случае, если саммит позволит достичь прогресса по вопросам о пошлинах, иранской ядерной программе и по климатическому соглашению.

Более того, французский лидер не исключил, что участники из шести стран подпишут соглашение без Дональда Трампа.

«Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами», — написал Макрон в Twitter.

В преддверии саммита президент Франции провёл встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба лидера высказались в пользу многостороннего подхода.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Philippe Wojazer

Резкие политические шаги Трампа скептически оценивает и Великобритания — самый преданный союзник США в Европе. 4 июня во время телефонного разговора с главой Белого дома премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй указала собеседнику на неоправданность введения пошлин на сталь и алюминий.

Также стало известно, что американская сторона отказалась от запланированной ранее двусторонней встречи Трампа и Мэй. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве. При этом источник в окружении американского лидера отметил, что Трамп устал от «учительского тона» премьера Великобритании.

7 июня в интервью газете The New York Times председатель Совета ЕС, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что подход Трампа к отношениям с Европой может свидетельствовать о начавшемся «распаде западного политического сообщества».

«Теперь Европа должна сделать всё, что в её силах, чтобы защитить трансатлантические связи, несмотря на сегодняшние настроения. В то же время мы должны готовиться к сценариям, когда нам придётся действовать самостоятельно. Для этого нам потребуется больше политического единства и решимости», — сказал Туск.

Вопрос единства

Опрошенные RT эксперты полагают, что участникам саммита не удастся решить большинство накопившихся проблем. В связи с этим Евросоюз может ввести ответные контрмеры в отношении Соединённых Штатов.

«Европейцы сильно зависят от США в сфере безопасности, но вот в вопросах экономики Германия, Франция и Великобритания могут вести себя весьма свободно. Если Трамп не изменит свою позицию и не пойдёт на уступки, то ЕС способен принять санкции против американских компаний», — заявил Казанцев.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, доктор политологических наук Игорь Максимычев отметил, что предстоящий в Квебеке саммит определит политическую роль Евросоюза на ближайшие десятилетия.

«Сейчас о внутреннем единстве и суверенитете ЕС говорить сложно. Однако необходимость выступить с независимой и консолидированной позицией для Европы назрела как никогда. Это час истины для Европы. Она либо будет одним из центров мировой политики, либо продолжит оставаться в тени», — сказал Максимычев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге

globallookpress.com

© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com

По мнению эксперта, с наиболее радикальных позиций в отношении США выступает Макрон. При этом Меркель, как считает Максимычев, наоборот, старается сгладить противоречия с Вашингтоном.

«Об этом мало говорится, но за лидерство в Евросоюзе между Францией и Германией развернулась подковёрная борьба. В какой-то мере это подрывает единство Европы, но история показывает, что ЕС способен занимать твёрдую консолидированную позицию в тех случаях, когда затронуты интересы большинства», — подчеркнул политолог.