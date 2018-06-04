Мэй указала Трампу на неоправданность пошлин США

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвала пошлины на импорт стали и алюминия неоправданными. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Мэй указала Трампу на неоправданность пошлин США
  • Reuters

«Премьер подняла вопрос о решении США ввести пошлины на европейские сталь и алюминий, которое, по её словам, стало неоправданным и крайне огорчительным. Она заявила, что США, Британия и ЕС являются ближайшими союзниками в области безопасности, и мы понимаем важность открытой торговли по всему миру», — говорится в сообщении

Как отмечается, стороны согласились обсудить этот вопрос на предстоящем саммите G7.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут только победить в торговой войне.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

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