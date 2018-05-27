«Стремление снизить зависимость»: как политика США вынуждает Европу развивать сотрудничество с Россией и Китаем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и представители крупного немецкого бизнеса в последнюю неделю мая посетили Китай, где обсудили с руководством страны вопрос о расширении сотрудничества между государствами в сфере экономики. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон присутствовал в Санкт-Петербурге, где его принимал Владимир Путин. Визиты глав ведущих государств Евросоюза в Россию и Китай проходили на фоне заявлений о возможном начале торговой войны между Брюсселем и Вашингтоном, а также отказа США от ядерной сделки с Ираном. Эксперты отмечают, что из-за непростых экономических отношений между ЕС и Соединёнными Штатами ряд стран Европы может попытаться снизить свою зависимость от американского рынка и начать более активно сотрудничать с Москвой и Пекином.

На уходящей неделе представители автомобильной, электронной, фармацевтической и других отраслей немецкой промышленности во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель посетили несколько китайских промышленных центров, в том числе город Шэньчжэнь, где расположен завод по производству рентгеновских сканеров, созданный при активном участии немецкой компании Siemens.

Как сообщают СМИ Германии, в ходе своей поездки глава немецкого правительства провела встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Госсовета страны Ли Кэцяном. Во время этих переговоров Меркель отметила, что надеется на скорое подписание между Пекином и Берлином меморандума о взаимопонимании в сфере автопромышленности, причём ФРГ особенно интересует возможная совместная деятельность двух стран по созданию беспилотных машин.

«Сотрудничество между нашими странами необходимо поднять на совершенно новый уровень в связи с развитием цифровых технологий», — отметила Мекрель, добавив, что ФРГ рассчитывает на совместные проекты с КНР и в других сферах экономики.

В подобном ключе высказались и китайские политики: «Я могу только приветствовать участие бизнесменов из Германии в нашей экономике и их инвестиции в нашу страну. Китайская дверь уже открыта для них, а будет открыта ещё шире», — отметил, в частности, Ли Кэцян. Кроме того и Меркель, и глава Госсовета Китая высказались в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого недавно вышли США.

Переговоры Берлина и Пекина о расширении экономического сотрудничества совпали с осложнением торговых отношений как между США и Евросоюзом, так и между Соединёнными Штатами и КНР.

В Вашингтоне планируют ввести ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, что окажется крайне болезненным для компаний из Европы, в том числе из ФРГ.

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После этого Евросоюз официально уведомил ВТО о возможном введении ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня.

В начале апреля правительство США анонсировало введение заградительных пошлин в размере 25% против ряда наименований китайской продукции. В списке оказались 1,3 тыс. товаров, произведённых в КНР. В первую очередь под ограничения попала продукция высокотехнологичных производств — машиностроения, информационной и коммуникационной отраслей.

В ответ Госсовет Китая ввёл аналогичные 25-процентные ввозные пошлины на 106 наименований американских товаров. Впрочем, неделю назад состоялась встреча вице-премьера Госсовета и спецпосланника главы КНР Лю Хэ с президентом США Дональдом Трампом, после которой было заявлено, что стороны пока решили не вводить пошлины друг против друга.

Между тем после сведений о возможном начале торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем лидеры наиболее развитых государств Европейского союза стали обсуждать расширение сотрудничества в сфере экономики не только с представителями КНР.

В то время как канцлер Меркель вела переговоры с китайскими партнёрами, для встречи с Владимиром Путиным на международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) прибыл представитель другого ведущего государства Европы — президент Франции Эммануэль Макрон.

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По мнению экспертов, появление главы Пятой республики на ПМЭФ говорит о стремлении Европы установить более тёплые отношения с Россией — во время общения лидеры двух стран, в частности, говорили о необходимости расширять российско-французские торгово-экономические связи.

«Я хотел бы сделать так, чтобы Россия поняла, что Франция — надёжный партнёр для построения совместного будущего», — заявил президент Пятой республики.

Макрон отметил, что экономическое сотрудничество между Москвой и Парижем продолжает развиваться, и добавил, что Франция хотела бы участвовать в диверсификации российской экономики.

«Россия является неотъемлемой частью Европы, — подчёркивал президент Франции в ходе визита в Санкт-Петербург. — В прошлом были допущены ошибки... нам следует работать над преодолением разногласий по многим вопросам».

«Америка будет мешать»

Директор центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин отметил в беседе с RT, что некоторые европейские компании вполне могут попытаться решить свои проблемы после осложнения отношений с США за счёт КНР и, в некоторой степени, России.

«Например, страны ЕС вполне могут с выгодой для себя поставлять продукцию чёрной металлургии в КНР. Компании нефтегазового сектора, которые пострадают от сделки с Ираном, могут начать сотрудничать с РФ, хотя часть из них уже имеет с российской стороной выгодные контракты», — пояснил Лукин.

Другие эксперты считают, что постепенное сокращение сотрудничества развитых стран ЕС с США и их переориентация на других партнёров, в том числе на КНР и РФ, будет осложнена множеством причин.

«Безусловно, Франция, ФРГ, и некоторые другие страны Евросоюза хотели бы диверсифицировать свою торгово-экономическую политику, как очевидно и то, что Америка будет этому мешать», — рассуждает в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, у Вашингтона есть немало способов оказать давление на Брюссель, с тем, чтобы тот не отказывался от сотрудничества с США в экономической сфере.

«Соединённые Штаты, в случае необходимости, могут провоцировать Польшу и страны Прибалтики на торпедирование ряда общеевропейских инициатив. Кроме того США может подтолкнуть другие страны блока выступить против ряда германо-французских инициатив. Евросоюзу гораздо труднее проводить единую политику по отношению к США, чем Вашингтону — по отношению к Брюсселю, так как Европа всё же не едина», — сказал специалист.

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По мнению Брутера, если Вашингтон посчитает нужным, он может ввести и прямые санкции против нефтяных компаний, продолжающих сотрудничать с Ираном или Россией. При этом Брутер подчеркнул, что сама Россия хочет стабильных экономических и политических отношений с Европейским союзом, однако пока о заключении каких-то прорывных международных договоров в этой сфере говорить не приходится.

Профессор МГИМО, специалист по финансовому и банковскому сектору Николай Топорнин в свою очередь подчеркнул, что постепенный отход Европы от сотрудничества с США в пользу Китая и РФ хотя и кажется логичным, но пока маловероятен по экономическим причинам.

«ФРГ и Франция хотели бы найти рынок, который заместит американский в случае введения Вашингтоном торговых пошлин. И здесь обращение к Китаю, как ко второй экономике мира, выглядит очень объяснимо. Россия же была и остается важнейшим энергетическим партнёром Евросоюза, и ориентация на неё также кажется вполне естественной», — сказал эксперт.

Однако он добавил, что при этом ЕС боится потерять рынок США, которой пока остается самым главным для европейских компаний. «Год назад Трамп говорил о том, что на американком рынке Германия заработала в 2017 году порядка 65 млрд долларов, а всего в ЕС американский рынок принёс 110 млрд долларов. Ни Франция, ни ФРГ, ни Италия терять такие деньги явно не хотят. В то же время Китай сам остаётся экспортоориентированной страной — его рынок не сможет вместить в себя объём продукции из Старого света, сопоставимый с тем, который реализуется в США. Не готова к такому большому объёму европейских товаров и Россия. У нас нет такого спроса на них», — пояснил Топорнин.

По мнению эксперта, европейцы, скорее всего, выберут выжидательную тактику, в ходе которой постараются с одной стороны достичь компромисса с США по ряду экономических вопросов, а с другой будут искать варианты снижения зависимости своей экономики от американского рынка.

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«Если между Вашингтоном и Брюсселем разразится полномасштабная экономическая война, это сильно скажется на экономике ведущих стран блока, что, в свою очередь, может спровоцировать политические изменения в этих государствах. И в Европе это понимают. Франция и Германия будут довариваться с США и в то же время искать дополнительные варианты сбыта своих товаров, это касается не только КНР и России, но и других стран, в том числе Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Также ЕС сейчас ведёт переговоры о создании зоны свободной торговли с Японией, и эти переговоры в завершающей стадии», — сказал Топорнин.

По его словам, в Евросоюзе прекрасно осознают, что жёсткий протекционистский курс в США будет сохраняться ещё долго. «Сейчас, как ни странно, рейтинг Трампа в США растёт. Не исключено, что его переизберут через два года, а значит, политика протекционизма со стороны Вашингтона может быть продолжена и после 2020 года. Поэтому ЕС так или иначе будет стремиться снизить зависимость от американского рынка», — заключил эксперт.