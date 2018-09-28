МИД: Россия продолжит усилия по созданию свободной от ОМУ зоны на Ближнем Востоке

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Россия намерена продолжить работу над организацией международной конференции по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке.

Об этом в ходе беседы с газетой «Известия» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

При этом дипломат отметил, что работа по созданию на Ближнем Востоке свободной от ОМУ зоны в настоящий момент находится в тупике. Ермаков пояснил, что для возобновления работы и необходим созыв международной конференции по этой проблематике.

«Российская сторона предприняла все возможные усилия, чтобы усадить арабские страны и Израиль за стол и начать консультации, однако Соединённые Штаты сорвали процесс в последний момент», — отметил он.

Ранее Ермаков заявил, что поставки зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию не направлены против Израиля.

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