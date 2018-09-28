МИД: Россия продолжит усилия по созданию свободной от ОМУ зоны на Ближнем Востоке

Россия намерена продолжить работу над организацией международной конференции по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке.

Об этом в ходе беседы с газетой «Известия» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

При этом дипломат отметил, что работа по созданию на Ближнем Востоке свободной от ОМУ зоны в настоящий момент находится в тупике. Ермаков пояснил, что для возобновления работы и необходим созыв международной конференции по этой проблематике.

«Российская сторона предприняла все возможные усилия, чтобы усадить арабские страны и Израиль за стол и начать консультации, однако Соединённые Штаты сорвали процесс в последний момент», — отметил он.

Ранее Ермаков заявил, что поставки зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию не направлены против Израиля.