«Очертили границы допустимого»: зачем Белый дом грозит санкциями Международному уголовному суду в Гааге

Белый дом готов ввести санкции против судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед консерваторами из клуба Federalist Society. Подобная мера будет применена в том случае, если МУС не прекратит расследование преступлений американских военных. Эксперты не исключили, что такой шантаж международной структуры является частью предвыборной пиар-кампании республиканцев. В то же время аналитики считают, что суд не справляется с возложенными на него обязанностями и только имитирует поиск преступников.

Вашингтон готов ввести санкции против судей Международного уголовного суда, если они не прекратят расследование в отношении американских военных, в частности в Афганистане. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, выступая 10 сентября перед участниками дискуссионной группы консерваторов Federalist Society.

«Соединённые Штаты примут все необходимые меры для защиты своих граждан и граждан стран-союзников от несправедливого преследования этого нелегального суда», — заявил Джон Болтон, комментируя дела, связанные с обвинением американских военных в совершении преступлений против человечности в ходе афганской кампании.

В числе ответных мер американская администрация может ввести против гаагских служителей Фемиды санкции, включающие запрет на въезд в США и блокировку их счетов на американской территории.

«Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем оказывать ему помощь и, конечно, не присоединимся к нему. Мы позволим ему умереть самому по себе. В конечном счёте — исходя из намерений и целей МУС — он для нас уже умер», — подчеркнул Болтон.

Кроме того, власти США могут закрыть в Вашингтоне представительство Организации освобождения Палестины, в том числе из-за того что организация ранее обращалась в МУС с просьбой рассмотреть преступления израильских силовиков.

«Несоразмерная реакция»

Конфронтация Вашингтона и МУС насчитывает не один год. В 2000 году Соединённые Штаты подписали Римский статут, однако документ не был ратифицирован конгрессом и уже через два года Белый дом аннулировал свою подпись. В администрации Джорджа Буша-младшего мотивировали данное решение национальными интересами и необходимостью оградить американских военнослужащих от возможного преследования.

Также в США был принят закон, разрешающий Вооружённым силам страны освобождать силовым путём любого американского гражданина или же гражданина союзного Вашингтону государства в случае их ареста по ордеру МУС.

С рядом государств Вашингтон заключил двусторонние соглашения, по условиям которых участники обязались не выдавать МУС американских граждан. Афганистан, а также многие из тех стран, где ЦРУ размещало свои тайные тюрьмы, являются участниками Римского статута.

Как отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, резким заявлением Болтона администрация Трампа хочет показать, как решительно она борется со всеми проявлениями антиамериканской активности.

«Отчасти заявление Болтона может быть связано с предвыборной пиар-кампанией. Не исключено также, что у Белого дома может быть информация о том, что МУС активизирует свою работу в отношении американских граждан», — отметил эксперт.

По его словам, реакция Белого дома контрастирует с той политикой, которой Штаты придерживаются в отношении других стран, принуждая их подчиняться любым решениям международных структур.

Похожей точки зрения придерживается и доцент МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш. Как отметил эксперт в интервью RT, Болтон просто «жёстко очертил границы допустимого», показав, на какие действия МУС последует незамедлительная реакция США.

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды

© Wikimedia

Ратифицировать Римский статут отказались не только США, но и ряд других стран, при этом к открытым угрозам в адрес судей прибегает только американская сторона, отметил Брутер.

«Скорее всего, в Белом доме просто хотят запугать отдельных судей МУС, предупреждая их о санкциях», — пояснил Брутер.

Африканский демарш

О создании Международного уголовного суда 120 стран — участниц ООН договорились в 1998 году, закрепив своё решение Римским статутом. Решение вступило в силу в 2002 году, после того как договор был подписан или ратифицирован 60 государствами. К 2016 году Римский статут подписали 139 стран, а ратифицировали 124.

Мандат МУС не предполагает возможности судить государства. В его компетенции входит осуществление правосудия в отношении физических лиц, совершивших серьёзные преступления. В первую очередь речь идёт о геноциде, военных преступлениях и других преступлениях против человечности.

При этом дела, связанные с терроризмом, МУС не рассматривает, так как страны — участницы Римского статута не смогли договориться о едином определении терроризма, равно как не был выработан механизм возможной реакции МУС на акты агрессии.

Хотя осуществление трибунала над государствами не входит в юрисдикцию МУС, суд может выдвигать обвинения против высокопоставленных военных и чиновников вплоть до глав государств.

Например, в 2011 году МУС выдал ордер на арест лидера Джамахирии Муаммара Каддафи и его сына Сейфа аль-Ислама, обвинив их в совершении преступлений против человечности, после того как с такой просьбой к суду обратился Совбез ООН.

Каддафи — не единственный африканский лидер, попавший в сферу внимания МУС. В 2010 году обвинениям подвергся президент Судана Омар аль-Башир. В Гааге сочли, что политик может быть виновен в геноциде этнических меньшинств во время конфликта на территории Дарфура. Впрочем, в большинстве африканских стран, которые посещал политик, требование МУС просто проигнорировали.

В ЮАР решение Гааги едва не привело к внутриполитическому кризису: высшая судебная инстанция постановила выдать прибывшего с визитом в страну суданского лидера суду, но президент Джейкоб Зума заблокировал это решение, объявив о выходе ЮАР из Римского статута. Вслед за ЮАР в октябре 2016-го о намерении выйти из-под юрисдикции МУС объявили власти Гамбии, Бурунди, Намибии, Кении и Уганды.

В африканских странах заявили об однобоком уклоне суда, игнорирующего преступления, совершаемые западными военными, но активно преследующего африканцев.

По мнению экспертов, демарш африканских стран стал тяжёлым ударом по МУС — из 124 стран, ратифицировавших Римский статут к 2016 году, 34 относились к Африке.

Уже 14 ноября прокурор МУС Фата Бенсуда опубликовала доклад, часть которого была посвящена действиям военных западной коалиции в Афганистане. Прокурор выдвинула против американского командования ряд серьёзных обвинений. По данным МУС, военные жестоко обращались с пленными и унижали их человеческое достоинство. Особое внимание в докладе было уделено секретным тюрьмам ЦРУ, где задержанные по подозрению в терроризме подвергались истязаниям и пыткам.

Прокурор МУС Фата Бенсуда

Reuters

«Военные преступления и другое ненадлежащее отношение зарегистрировано со стороны американских военных в Афганистане в секретных местах задержания ЦРУ. Это происходило в основном в период с 2003 по 2004 год, хотя, по некоторым данным, нарушения продолжались и до 2014 года», — говорилось в докладе.

Причём применение пыток было не эксцессом исполнителей, а частью одобренной высшими чинами «техникой» ведения допросов, отметили в МУС.

Примечательно, что в начале 2017 года, после публикации доклада о преступлениях американских военных, ЮАР приостановила выход из Римского статута. О том, что страна останется в МУС, заявил и новый президент Гамбии.

Свои интересы

При этом о наличии у американских спецслужб целой сети тайных тюрем, где заключённые подвергались изощренным пыткам, известно с 2005 года — тогда об этом впервые написала газета The Washington Post. Эти подозрения также были отчасти подтверждены самим Джорджем Бушем — младшим: политик открыто признался в наличии у спецслужб тайных тюрем за пределами США, хотя отверг обвинения в пытках. Однако заключённые, которым удалось покинуть тюрьмы американских спецслужб, рассказали правозащитникам и журналистам о тех истязаниях, которым подвергались в годы заключения.

«Особые» технологии допроса применялись не только в отношении граждан Афганистана, но и к подозреваемым, вывезенным из других стран. Например, один из свидетелей рассказал, что ему пришлось пережить на допросах десятки пыточных сессий, включая пытки водой и другие издевательства.

О необходимости проведения полноценного расследования действий американских военных и спецслужб давно твердят и правозащитники. В докладе Amnesty International за 2016 год отмечалось, что за все годы, прошедшие со времени военных операций США в Ираке и Афганистане ничего так и не было сделано для того, чтобы привлечь причастных к военным преступлениям к ответственности.

Американская тюрьма в Гуантанамо

globallookpress.com

© Michelle Shephard

Поиск виновных в совершении преступлений такого рода является прерогативой МУС, однако за долгие годы он практически не продвинулся в поиске и осуждении виновных: прокурорский доклад 2016 года фактически стал самым заметным шагом в этом направлении.

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По мнению экспертов, МУС действительно так и не смог справиться с возложенными на него обязанностями и, вместо того чтобы пытаться наказать настоящих преступников, имитирует деятельность. Чтобы произвести впечатление активной работы, МУС выдвигает многочисленные обвинения, смешивая в своих докладах виновных и невиновных.

«В МУС понимают: чтобы сохранить финансовые потоки на прежнем уровне, он должен доказать, что является настоящим судом. Для этого и выпускаются обвинительные доклады. Но осуществление настоящего правосудия в таком формате невозможно — МУС, как и любой подобный суд, не может занимать по-настоящему беспристрастную позицию. Если вынести за скобки ситуации, когда такие структуры участвуют в политических процессах на чьей-то стороне, то подобные международные организации нужны тем чиновникам, которые в них работают: там можно просто числиться годами и получать очень и очень достойное жалованье», — подвёл итог Коктыш.