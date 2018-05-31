В ответе за пытки: ЕСПЧ признал вину Литвы и Румынии в размещении секретных тюрем ЦРУ

Европейский суд по правам человека признал Литву и Румынию виновными в многочисленных нарушениях прав человека в связи с тем, что в этих странах действовали секретные тюрьмы ЦРУ. Согласно постановлению суда, власти государств располагали данными о том, что заключённые подвергаются пыткам и жестокому обращению. ЕСПЧ обязал Вильнюс и Бухарест выплатить пострадавшим денежные компенсации, а также провести расследование для привлечения к ответственности должностных лиц. По мнению экспертов, государства обязаны исполнить решение Страсбургского суда. Между тем в интервью RT бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку рассказал, что его коллеги использовали ложные сведения об эффективности пыток ради собственного обогащения.

Европейский суд по правам человека вынес решение по двум схожим делам, связанным с пытками и жестоким обращением c заключёнными в секретных тюрьмах ЦРУ в Литве и Румынии. ЕСПЧ признал государства виновными в многочисленных нарушениях прав человека в связи с их участием в тайных программах ЦРУ.

Первый иск в отношении Литвы подал уроженец Саудовской Аравии, не имеющий гражданства, палестинец Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, более известный как Абу Зубейда. Второй иск против Румынии был зарегистрирован от лица саудовского гражданина Абд аль-Рахима аль-Нашири. Отметим, что Зубейда обвинялся в причастности к организации террористических актов в США 11 сентября 2001 года. В свою очередь, аль-Нашири причастен к теракту на борту американского эсминца «Коул» в 2000 году. По мнению Вашингтона, они оба — члены террористической организации «Аль-Каида»*.

Абу Зубейда сообщил, что его держали в секретной тюрьме ЦРУ на территории Литвы с февраля 2005 года по март 2006-го. По словам аль-Нашири, он находился в заключении на территории исправительного учреждения Detention Site Black в Румынии с сентября 2003 по ноябрь 2005 года.

Согласно постановлениям суда, Румыния и Литва признаны виновными в нарушении статьи 3 «О запрещении пыток» Европейской конвенции о правах человека. В частности, отмечается, что правительства обеих стран не провели должных расследований нарушений прав заключённых, а также располагали данными о том, что их участие в программе ЦРУ приведёт к жестокому обращению с указанными гражданами.

Отмечается, что страны также нарушили статьи о «праве на свободу и личную неприкосновенность», «праве на уважение частной жизни» и «праве на эффективное средство правовой защиты».

Также в постановлении были использованы сведения опубликованного в 2014 году доклада сената США, в котором говорится, что обвиняемые в терроризме были подвергнуты так называемым стандартным методам допросов, включавшим содержание в одиночных камерах, непрерывное нахождение заключённого в ножных кандалах, а также воздействие на него при помощи шума и света.

Суд обязал Бухарест и Вильнюс выплатить €100 тыс. и €130 тыс. соответственно аль-Нашири и Абу Зубейде в качестве возмещения ущерба. Также было рекомендовано провести расследование для привлечения к ответственности должностных лиц.

При этом ЕСПЧ не смог получить доступ к истцам, которые в настоящее время находятся в американской тюрьме Гуантанамо, расположенной на Кубе. Отметим, что это уже не первая победа аль-Нашири и Абу Зубейды в международных инстанциях: в 2014 году они выиграли аналогичное дело против властей Польши.

«Оправдание пыток»

Между тем, по словам бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кириаку, подвергшийся пыткам Абу Зубайда никогда не являлся членом «Аль-Каиды». Кроме того, он не владел той информацией, которую хотели добыть сотрудники американской спецслужбы.

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«Абу Зубейда был плохим человеком. Он помогал «Аль-Каиде» с материально-техническим обеспечением, создавал лагеря подготовки боевиков на юге Афганистана и руководил ими, а также так называемым Домом мученика в Пешаваре, Пакистане. Но Зубайда не был третьим лицом в «Аль-Каиде». Он в принципе никогда не вступал в организацию», — заявил Кириаку в эфире программы RT «Есть контакт» с Крисом Хеджесом.

Он отметил, что в течение одного месяца уроженец Саудовской Аравии подвергся пытке водой 83 раза. Кроме того, мужчину неоднократно били головой о стены и применяли другие жестокие методы допроса.

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По его словам, двое внештатных психологов ЦРУ — Джеймс Митчелл и Брюс Джессен, лично проводившие пытки, также оправдывали их ради собственного обогащения.

«Они заработали более $100 млн, воспользовавшись данными, которые были в отчёте ФБР. Митчелл и Джессен передали те же самые данные по каналам ЦРУ, заявив, что получили их благодаря применению пыток. То есть штаб-квартире они отчитались: «Видите, Зубайда выдал все эти важные сведения. А это значит, что пытки работают». Но это всё была ложь», — заключил Кириаку.

«Дополнительные проверки»

Литва и Румыния должны принять к исполнению постановление ЕСПЧ по делам аль-Нашири и Абу Зубайды. Об этом в беседе с RT заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. По его словам, должностные лица обоих государств должны возбудить уголовные дела по факту незаконного применения пыток, провести расследование и привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Что касается международно-правовых мер воздействия, то они фактически исчерпываются вердиктами ЕСПЧ. Однако, у лиц, которые подверглись незаконному воздействия со стороны тех или иных сотрудников ЦРУ или различных спецслужб, есть право обратиться в комитет по правам человека ООН, который может назначить самостоятельное расследование. Оно может привести к дополнительным проверкам соблюдения прав человека в этих государствах и слушаниях на заседаниях Генассамблеи ООН или на Совете Безопасности ООН», — пояснил Новицкий.

По его мнению, не стоит ожидать быстрой реакции от различных международных правозащитных организаций. Как пояснил эксперт, причина заключается в бюрократии, «пронизывающей» эти структуры.

«Рассчитывать, что реакция будет мгновенной, эффективной и серьёзной, наверное, не следует. Но сам факт принятия таких решений ЕСПЧ говорит о том, что при всей политизированности данного института они смогли установить факты и принять решения, которые фактически вступают в конфликт с теми внутренними документами, которые принимались в США в отношении мер незаконного воздействия. Поэтому в перспективе предполагаю, что если будет настойчивое давление со стороны в том числе государств — членов ООН, возможно слушание о соблюдении прав человека, в том числе, в отношении США», — заключил президент Российской секции Международного общества прав человека.

В свою очередь профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин сообщил RT, что Литва и Румыния просто обязаны принять решение Страсбургского суда. В противном случае они нарушат взятые на себя международные обязательства.

«Если государства откажутся исполнять решения ЕСПЧ, то они нарушат свои международные обязательства. Неисполнение решений ЕСПЧ грозит исключением из международных организаций, поэтому это чревато приостановкой членства в Совете Европы или исключением», — подчеркнул он.

Ответ Вильнюса

Между тем власти Литвы уже выступили с официальными комментариями в связи с решением ЕСПЧ. Президент страны Даля Грибаускайте отметила, что вердикт суда нанёс ущерб репутации страны.

«В соответствии с обязательствами по Конвенции о правах

человека нам придётся выполнять решение суда», — цитирует главу государства ТАСС.

При этом министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сообщил, что страна может подать апелляцию на постановление суда. По его словам, для принятия решения у Вильнюса есть 90 дней.

«Мы детально рассмотрим и проанализируем ситуацию, подробно рассмотрим постановление суда. У нас есть возможность обратиться в Большую палату ЕСПЧ, но решение ещё не принято», — приводит его слова портал Delfi.

Напомним, что впервые данные о тайных тюрьмах ЦРУ, разбросанных по всему миру, появились в СМИ в 2005 году. По мнению правозащитных организаций, в Литве действовала тюрьма, которая обозначалась в документе американского сената под наименованием Detention Center Violet. Отмечается, что так называемый центр действовал с 2005 по 2006 годы, его закрыли из-за невозможности медицинского надзора.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.