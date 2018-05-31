ЕСПЧ подтвердил, что в Литве размещалась секретная тюрьма ЦРУ

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что на территории Литвы размещалась секретная тюрьма ЦРУ.
ЕСПЧ подтвердил, что в Литве размещалась секретная тюрьма ЦРУ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

«Суд пришёл к выводу о том, что Литва размещала секретную тюрьму ЦРУ в период с февраля 2005 года по март 2006 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что иск подал подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, известный как Абу Зубейда.

По его словам, Литва предоставила ЦРУ свою территорию в рамках секретной программы. Кроме того, он сказал, что подвергся пыткам. Зубейда обвиняется в причастности к организации террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

Суд также постановил, что Литва должна выплатить ему €130 тыс.

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