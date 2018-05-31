ЕСПЧ подтвердил, что в Литве размещалась секретная тюрьма ЦРУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что на территории Литвы размещалась секретная тюрьма ЦРУ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

«Суд пришёл к выводу о том, что Литва размещала секретную тюрьму ЦРУ в период с февраля 2005 года по март 2006 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что иск подал подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, известный как Абу Зубейда.

По его словам, Литва предоставила ЦРУ свою территорию в рамках секретной программы. Кроме того, он сказал, что подвергся пыткам. Зубейда обвиняется в причастности к организации террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

Суд также постановил, что Литва должна выплатить ему €130 тыс.