Рухани заявил о планах США сделать неэффективными все международные институты
- Reuters
«Нынешняя администрация США хочет сделать так, чтобы все международные институты были неэффективными. Она действует вразрез с международными нормами», — заявил иранский лидер.
Также он призвал США вернуться к соблюдению резолюции СБ ООН 2231, которой был утверждён Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана.
«Мы приглашаем вас вернуться к (соблюдению) резолюции Совбеза, мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули», — сказал Рухани.
Он добавил, что Иран выступает против войн, угроз, санкций и притеснений. В Тегеране поддерживают действия в соответствии с международным правом.
Ранее Трамп заявил, что будет готов встретиться с Рухани, если Иран изменит свою политику.