Рухани заявил о планах США сделать неэффективными все международные институты

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена сделать так, чтобы все международные институты утратили свою эффективность.

«Нынешняя администрация США хочет сделать так, чтобы все международные институты были неэффективными. Она действует вразрез с международными нормами», — заявил иранский лидер.

Также он призвал США вернуться к соблюдению резолюции СБ ООН 2231, которой был утверждён Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана.

«Мы приглашаем вас вернуться к (соблюдению) резолюции Совбеза, мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули», — сказал Рухани.

Он добавил, что Иран выступает против войн, угроз, санкций и притеснений. В Тегеране поддерживают действия в соответствии с международным правом.

Ранее Трамп заявил, что будет готов встретиться с Рухани, если Иран изменит свою политику.