Рухани заявил о планах США сделать неэффективными все международные институты

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Президент Ирана Хасан Рухани в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена сделать так, чтобы все международные институты утратили свою эффективность.
Рухани заявил о планах США сделать неэффективными все международные институты
  • Reuters

«Нынешняя администрация США хочет сделать так, чтобы все международные институты были неэффективными. Она действует вразрез с международными нормами», — заявил иранский лидер. 

Также он призвал США вернуться к соблюдению резолюции СБ ООН 2231, которой был утверждён Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана.

«Мы приглашаем вас вернуться к (соблюдению) резолюции Совбеза, мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули», — сказал Рухани.

Он добавил, что Иран выступает против войн, угроз, санкций и притеснений. В Тегеране поддерживают действия в соответствии с международным правом.

Ранее Трамп заявил, что будет готов встретиться с Рухани, если Иран изменит свою политику.

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