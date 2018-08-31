НАТО по-арабски: возможно ли создание антииранского военного альянса между США и ближневосточными странами

Вашингтон в течение нескольких месяцев прорабатывает проект создания нового военного блока — «Ближневосточного стратегического альянса», пишет Defense News. В состав новой организации могут войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн. По данным СМИ, основная цель «арабского НАТО» — противостояние Ирану. 30 августа Трамп заявил, что действия его администрации могут привести к краху исламской республики. Предполагается, что официально о создании нового альянса может быть объявлено 12-13 октября на саммите стран Персидского залива в Вашингтоне. Однако эксперты отмечают, что объединить ближневосточные страны — непростая задача, в том числе из-за большого числа взаимных противоречий между потенциальными союзниками.

Администрация Дональда Трампа на протяжении последних месяцев прорабатывала проект создания нового военного блока — «Ближневосточного стратегического альянса» (Middle East Strategic Alliance, или MESA). Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание Defence News.

Предполагается, что в состав «арабского НАТО» войдут шесть стран Персидского залива: Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн. Также американские власти планируют привлечь к сотрудничеству Египет и Иорданию.

Вашингтон пока не раскрывал деталей проекта. В июле Reuters со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности Белого дома сообщал, что работа над концепцией альянса ведётся с «региональными партнёрами».

«Новое учреждение (MESA. — RT) будет служить оплотом против иранской агрессии, терроризма, экстремизма и принесёт стабильность Ближнему Востоку», — приводит слова источника СМИ.

Предполагается, что официально цели создания MESA будут названы в ходе саммита стран Персидского залива, который пройдёт 12—13 октября в Вашингтоне.

Антииранский вектор

Как пишет Defence News, идея формирования широкого объединения арабских государств появилась в Белом доме ещё в 2011 году, на заре так называемой арабской весны. Проект вновь стал актуальным на фоне очередного обострения отношений США и Ирана.

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Напомним, с 7 августа Вашингтон возобновил санкции в отношении Тегерана. Первая часть ограничений уже вступила в силу, вторая — более серьёзная, включающая запрет на экспорт нефти, — ожидается 4 ноября. Такое решение Соединённые Штаты приняли после выхода в мае из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как заявлял президент США Дональд Трамп, Иран так и не отказался от планов по созданию ядерного оружия. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в дестабилизации региона, агрессивной внешней политике и поддержке террористических движений.

В интервью Bloomberg 30 августа Трамп заявил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана. «Когда я пришёл сюда (в Белый дом. — RT), вопрос заключался в том, когда они возьмут власть на Ближнем Востоке. Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они», — сказал он.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, создание альянса стран Персидского залива позволит Трампу удержать свои внутриполитические позиции. Антииранская политика традиционно является магистральной линией Республиканской партии США, которая полностью поддерживает президента в этом вопросе.

Помимо этого, формирование MESA призвано увеличить влияние Соединённых Штатов на мировом рынке нефти, отметил в беседе с RT гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

«Текущая высокая стоимость нефти влечёт за собой рост цен на бензин на рынке США, что, в свою очередь, ослабляет позиции Трампа. Он неоднократно обвинял мегакартель «ОПЕК + Россия» в «манипуляции» мировым рынком, однако у него так и не получилось добиться снижения цен. Вероятно, Вашингтон надеется, что, объединив такие крупные добывающие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, в военных целях, он сможет отстоять ещё и свои экономические интересы», — пояснил Танкаев.

Потенциальные союзники

Как подчеркнул в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, противостояние Ирану является «задачей номер один» и для Саудовской Аравии. Эксперт напомнил, что вражда между Тегераном и Эр-Риядом длится с 1979 года, когда в Иране произошла Исламская революция. Отношения между странами снова ухудшились после возникновения конфликта в Йемене.

«Ситуация усугубляется тем, что восточная провинция Саудовской Аравии населена шиитами, и власти страны боятся роста иранского влияния в этих районах. Кстати, из-за большой доли шиитского населения в перечень потенциальных членов альянса не включён Ирак, и сам Багдад к этому также не стремится. По большому счёту водораздел проходит не столько по этнической, сколько по конфессиональной границе», — сказал Долгов.

Молитва шиитов в Эль-Хасе, Саудовская Аравия

Reuters

Игра на противоречиях внутри исламского мира — излюбленная тактика Вашингтона, подчеркнул в беседе с RT Васильев.

«Арабское НАТО» создаётся по аналогии с ливийским сценарием: основные боевые действия для ослабления Ирана развернутся между суннитскими странами и шиитскими государствами, в то время как США будут сидеть в тылу», — пояснил эксперт.

По мнению опрошенных RT политологов, с позицией Саудовской Аравии также совпадают интересы Израиля, который не заинтересован в укреплении Ирана. Однако Иерусалим не будет вступать в новый ближневосточный военный союз.

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«США хотят задействовать в роли тарана именно арабские страны. Конечно, если что-то пойдёт не по плану и «иранский волкодав» быстро порвёт «арабское НАТО», в дело уже вступит Израиль. Но выступать в авангарде с самого начала Иерусалим не будет, тем более что его слишком деятельное вмешательство против Ирана способно, напротив, консолидировать исламский мир», — отметил Долгов.

Востоковед Саид Гафуров в беседе с RT добавил, что в вопросе сотрудничества с MESA за Саудовской Аравией последуют Египет и Иордания.

«Эти государства сейчас фактически живут за счёт финансовой поддержки со стороны саудовцев и стран Персидского залива. В Иордании за последние десять лет произошёл резкий рост населения — до нескольких десятков миллионов человек, при этом в стране нет питьевой воды. Египет, в свою очередь, никак не может справиться с демографическим кризисом. В случае, если этим странам скажут вступить в «арабское НАТО», они вступят, и никто не будет спрашивать их мнения», — подчеркнул Гафуров.

Клубок противоречий

По словам опрошенных RT экспертов, между остальными потенциальными участниками альянса существуют ощутимые противоречия. В частности, продолжается конфликт между Катаром и странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египтом.

Напомним, в начале июня 2017 года Саудовская Аравия и её союзники, включая ОАЭ, Бахрейн и Египет, обвинили Катар в поддержке терроризма. Страны ввели санкции в отношении Дохи: сухопутную, морскую и воздушную блокаду.

«Соседи обвиняют Доху в покровительстве террористам, под которыми они подразумевают движение «Братьев-мусульман»*. Кроме того, Катар в последнее время не разделяет антииранский настрой Саудовской Аравии и США и периодически сотрудничает с Тегераном», — пояснил Долгов.

Однако наиболее существенным камнем преткновения для ближневосточных стран является ситуация в Сирии. В частности, Оман сохраняет хорошие отношения с официальным сирийским правительством. За мирное урегулирование вопроса также выступает Катар, напомнил Гафуров.

Перед встречей президента США Дональда Трампа с лидерами Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Reuters

© Jonathan Ernst

«Саудовская Аравия вложила огромные средства в поддержку сирийской оппозиции. Но Эр-Рияд более не заинтересован в дальнейшем финансировании войны: подступает кризис правящего режима, и средства нужны на решение внутренних проблем. Поэтому саудиты ищут способ выйти из ситуации, сохранив лицо», — считает Гафуров.

Эхо «арабской весны»

Эксперты отмечают, что «арабское НАТО» как блок безопасности может быть полезным для арабских монархических режимов, которые опасаются повторения «арабской весны». Однако большое количество противоречий между странами Персидского залива сильно усложнит задачу Белому дому по формированию альянса, отметили собеседники RT.

«Нужно также учитывать, что степень реакционности режимов разная: если в Кувейте уже есть более-менее полноценный парламент, то в Саудовской Аравии оппозиционерам приходится сложнее. Поэтому им будет довольно тяжело находить компромисс», — отметил Гафуров.

Заседание парламента в Кувейте

AFP

© YASSER AL-ZAYYAT

По мнению Долгова, для сглаживания противоречий США потребуется предоставить арабским странам ощутимые преференции. Однако у Вашингтона в настоящий момент нет средств на масштабные финансовые вливания: приоритет нового оборонного бюджета Соединённых Штатов — наращивание вооружений в рамках технологической гонки с Россией и Китаем, подчёркивает Гафуров.

«Будет ли «арабское НАТО» боеспособным союзом, пока не знает никто. К примеру, Саудовская Аравия до сих пор не может справиться с Йеменом. Но для США важна сама идея — сколотить военную коалицию и столкнуть лбами шиитов и суннитов. В любом случае говорить о том, что «арабское НАТО» будет создано в короткие сроки, пока не приходится — это очень длительный процесс», — резюмировал Борис Долгов.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.