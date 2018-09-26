Обратное давление: что стоит за предложением Ирана создать оборонный союз в Персидском заливе

Президент Ирана выразил уверенность, что страны Персидского залива смогут создать механизм коллективной безопасности. Власти ИРИ не впервые призывают соседей преодолеть разногласия и начать взаимодействие. При этом, как отмечают эксперты, Тегеран применяет политику «кнута и пряника», умело используя своё монопольное положение на Ормузском проливе. Тем не менее, по мнению политологов, некоторые государства региона, в частности, Саудовская Аравия, вряд ли откажутся от своего антииранского курса, а «объединяющая» инициатива исламской республики может быть направлена в том числе и на внутреннюю аудиторию. О перспективах иранской дипломатии — в материале RT.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал страны Персидского залива приступить к созданию механизма коллективной безопасности.

«Мы верим в создание коллективного механизма для региона Персидского залива, в который будут включены и в котором примут участие все страны региона», — подчеркнул политик, добавив, что вопросы безопасности Персидского залива всегда представляли интерес для ИРИ.

Тегеран надеется на позитивные отношения с соседними странами, добавил Рухани.

В настоящий момент действующие в регионе военно-политические объединения имеют преимущественно антииранскую направленность. Например, Лига арабских государств, куда входят монархии Аравийского полуострова, ранее не раз активно поддерживала Эр-Рияд в его конфронтации с Тегераном.

Выступая в декабре прошлого года на экстренном заседании организации, созванном по запросу Саудовской Аравии, генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт прямо обвинил иранские власти в попытках вмешательства в дела соседних стран и причислил поддерживаемое ИРИ движение «Хезболла» к террористам. Претензии Саудовской Аравии к Ирану связаны с той поддержкой, которую он, по мнению саудовских властей, оказывает йеменским хуситам — против них Эр-Рияд проводит военную операцию.

Ещё одна структура, носящая, в отличие от ЛАГ, сугубо региональный характер — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Как отмечают эксперты, ключевыми задачами основанной в 1981 году структуры является противостояние Ирану, а также взаимная поддержка в борьбе с внутренней оппозицией. К примеру, в 2011 году контингент совместных вооружённых сил ССАГПЗ «Щит полумесяца» был введён в Бахрейн для подавления антиправительственных выступлений.

Приглашение к диалогу

Чаще всего деятельность ССАГПЗ рассматривается в контексте соперничества Ирана и Саудовской Аравии за влияние в регионе, при этом в роли союзника арабской коалиции неизменно выступает Вашингтон. Тем не менее полного единства среди членов ССАГПЗ нет.

Показательным примером может служить кризис, разразившийся в 2017 году между Катаром и остальными монархиями Персидского залива. Примечательно, что странами, поддержавшими Доху в конфликте с соседними государствами, стали Турция и Иран. В частности, в разгар конфликта Тегеран высылал продовольствие в оказавшийся в экономической блокаде Катар. Итогом этого взаимодействия стало восстановление дипломатических отношений Дохи и Тегерана, уровень которых катарские власти ранее снизили из солидарности с Эр-Риядом.

Также Иран активно развивает отношения с Оманом — речь идёт преимущественно об экономическом партнёрстве. На протяжении последних лет иранские компании активно инвестировали в оманскую экономику, стороны ведут переговоры о совместных проектах в сфере автомобилестроения. В прошлом году Оман и Иран приступили к новому раунду дискуссий по строительству газопровода, по которому оманские потребители смогут получать газ из иранских месторождений. Кроме того, ранее государства обсуждали перспективы совместного производства СПГ.

Следует отметить, что Маскат ранее не стал по примеру Эр-Рияда и других членов ССАГПЗ разрывать дипломатические отношения и с Дамаском, а также понижать уровень дипотношений с Тегераном. Кроме того, в прошлом году военно-морские силы Ирана и Омана даже провели совместные манёвры в Индийском океане, отработав поисково-спасательные операции и сопровождение нефтяных танкеров.

У Эр-Рияда есть также заметные противоречия и с Абу-Даби. Разногласия в основном касаются йеменской кампании — союзники по коалиции сделали ставки на разные силы в регионе. Из-за расхождений с саудовцами в 2016 году Абу-Даби даже выводил свои войска из Йемена.

Бомбардировки Йемена, 2017 год

Reuters

© Khaled Abdullah

Хотя в отношении Тегерана Абу-Даби в целом разделяет позицию Эр-Рияда, эксперты напоминают, что в своё время именно ОАЭ косвенно помогали ИРИ обходить американские санкции, поставляя иранской стороне большие объёмы товаров.

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Со своей стороны, Тегеран старается налаживать отношения по отдельности с каждой из стран ССАГПЗ. Как заявил в 2017 году глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран готов работать с КСА по вопросам региональной безопасности.

С предложением создать общий для всех стран Персидского залива формат диалога и сотрудничества Тегеран выступает давно. Ещё в 2015 году министр иностранных дел ИРИ Моххамед Джавад Зариф предложил соседям создать Форум регионального диалога в Персидском заливе. По замыслу иранской стороны, страны должны наладить обсуждение целого спектра тем — от борьбы с терроризмом до экологии. Также Тегеран предлагает разработать соглашения в сфере безопасности, ограничив при этом круг участников форума странами региона. К этой идее Тегеран снова вернулся в начале этого года — как написал в своей статье для британского издания Financial Times глава иранского МИД, приглашение к диалогу остаётся открытым.

«Мы с нетерпением ждём того дня, когда наши соседи его примут, а их союзники — в Европе и в других местах на западе, поощрительно отнесутся к этому», — говорилось в статье.

Транспортный рычаг

Тегеран не отказывается от своей инициативы по налаживанию коллективного сотрудничества в регионе даже на фоне резкого ухудшения отношений с Вашингтоном и выхода США из ядерной сделки. Напомним, в 2015 году Иран заключил соглашение с пятью постоянными членами СБ ООН — Россией, Францией, США, Великобританией и КНР, а также ФРГ, по условиям которого с Тегерана снимались международные экономические санкции в обмен на закрытие иранской стороной собственной ядерной программы. Однако новая администрация Белого дома в мае 2018 года объявила о выходе США из СВПД. Эр-Рияд тогда поддержал решение американской стороны, об этом заявили в МИД королевства.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Reuters

© Darren Ornitz

Вашингтон не только ввёл экономические санкции против ИРИ, но и пригрозил поступить аналогичным образом с теми странами, которые продолжат сотрудничать с иранской стороной.

Эти планы американской администрации натолкнулись на сопротивление со стороны остальных участников СВПД — ранее государства договорились создать специальный механизм для обхода антииранских санкций США. Эти планы спровоцировали резкую реакцию Вашингтона — как заявил накануне советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Белый дом не позволит Европе или другим странам игнорировать санкции США.

Однако тот факт, что Тегеран уже заручился в конфликте с Вашингтоном поддержкой Евросоюза, может произвести впечатление на соседей по региону, считают эксперты. Тем более, что у иранской стороны есть и достаточно эффективный рычаг давления: как заявил ранее президент страны Хасан Рухани, Иран может ответить на американские санкции перекрытием Ормузского пролива.

«Это не предупреждение, это реальность. Если судоходному пути в Персидском заливе суждено оставаться открытым и безопасным, то он должен оставаться таковым для всех», — заявил политик в интервью телеканалу NBC.

Нефтяной танкер направляется к Ормузскому проливу

AFP

© Marwan Naamani

Если Иран пойдёт на такой шаг, это ударит по монархиям Персидского залива, которые лишатся возможности экспортировать нефть, отмечают эксперты.

«Это очень серьёзное заявление — Иран действительно может это сделать, а перекрытие скажется на всём мировом рынке энергоносителей. Таким образом, в переговорах Тегеран использует и пряник, и кнут», — пояснила в интервью RT востоковед Карине Геворгян.

Поиск союзников

По мнению экспертов, у Ирана есть и другие козыри для переговоров с соседними странами. Как отметила Карине Геворгян, предложение ИРИ по созданию общего механизма безопасности прозвучало не только на фоне отказа ЕС следовать американским санкциям, но и на фоне ситуации в Йемене, где КСА до сих пор не может одержать победу над хуситами. Возможно, что Иран хочет актуализировать эту тему и предложить какой-то выход, полагает Геворгян.

«Разумеется, если говорить о краткосрочной перспективе, то предложение Ирана выглядит не очень реалистично. Хотя сама по себе инициатива чрезвычайно интересна, в целом на дипломатическом поле Тегеран ведёт себя очень конструктивно», — считает Геворгян.

Иной точки зрения придерживается доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко. Как отметил эксперт в интервью RT, инициатива Ирана представляется труднореализуемой — как в ближайшем, так и в отдалённом будущем.

«Саудовская Аравия остаётся заклятым врагом Ирана, и менять свою позицию не собирается. А остальные монархии Персидского залива, за исключением Катара, так или иначе, но следуют в её фарватере», — подчеркнул востоковед.

По словам специалиста, в Тегеране это прекрасно понимают, а предложения выдвигаются по ряду причин: прежде всего, Иран таким образом подтверждает свой статус страны, выступающей за объединение всего исламского мира.

«Иран давно заявляет о том, что он является не сугубо шиитским, но и суннитским государством. И это укладывается в рамки иранской установки на борьбу с мировым империализмом, которая закреплена в конституции ИРИ. Также эти призывы могут быть рассчитаны и на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что Иран не одинок. Ну и, конечно, иранские власти рассчитывают приобрести новых союзников среди стран региона», — подвёл итог Демиденко.