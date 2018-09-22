«Нападение радикального подполья»: что известно о теракте на военном параде в Иране

В городе Ахваз иранской провинции Хузестан четверо боевиков открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов. По последним данным, погибли не менее 24, а пострадали более 50 человек. Тегеран возложил ответственность за преступление на «региональных спонсоров терроризма» и США. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому лидеру Хасану Рухани и подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Ираном в борьбе с терроризмом.

Утром в субботу, 22 сентября, в провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошёл теракт. По последним данным, погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе женщины и дети, а 53 получили ранения.

Инцидент в Ахвазе произошёл на военном параде в память о начале Ирано-иракской войны 1980—1988 годов. В исламской республике памятные мероприятия, посвящённые конфликту, проводятся в рамках так называемой Недели священной обороны.

По данным иранских СМИ, примерно в 9:00 по местному времени (8:30 мск) четыре вооружённых человека открыли огонь по военнослужащим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), участвовавшим в параде.

Губернатор провинции Хузестан Голамреза Шариати заявил, что боевикам удалось совершить нападение, поскольку они были в униформе Корпуса стражей исламской революции.

Как подчеркнул заместитель главы региона Али Хоссейн Хоссейнзаде, террористы совершили «трусливое» нападение. Он добавил, что сотрудникам спецслужб удалось ликвидировать двух боевиков, ещё двое были задержаны.

Отметим, что в посольство РФ в Тегеране не поступали сведения о пострадавших при теракте в Ахвазе россиянах. В то же время в дипломатическом представительстве сообщили о неспокойной обстановке в этом городе.

«Обстановка в целом в штатном режиме, кроме самого Ахваза», — цитирует ТАСС представителя российского посольства.

Возможная связь с ИГ*

Тегеран возложил ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма» и Вашингтон. По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ответные действия исламской республики будут оперативными и решительными.

«Террористы, которых нанял, обучил, вооружил и профинансировал иностранный режим, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и журналисты. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских руководителей», — написал Зариф в своём Twitter.

При этом информагентство Tasnim назвало нападавших «боевиками Такфири». Ранее подобный термин использовался в отношении боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

В свою очередь, официальный представитель КСИР Рамезан Шариф указал, что нападавшие были связаны с сепаратистским террористическим формированием, которое, как убеждены в Тегеране, поддерживается Саудовской Аравией. Как сообщило агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», по некоторым данным, связанная с Эр-Риядом.

Также по теме «Это болезнь»: глава МИД Ирана обвинил США в зависимости от санкций Власти Соединённых Штатов демонстрируют болезненное пристрастие к введению санкций в отношении других государств. Об этом заявил глава...

«Это группировка, которая ставит целью свержение нынешнего режима в Иране. Есть ряд неподтверждённых сообщений, что к её созданию тем или иным образом причастны иностранные спецслужбы, то есть те, кто хотят и ставят целью свержение нынешнего строя в Иране», — заявил RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Политолог Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, убеждён, что теракт совершили боевики из лагеря радикальных исламистов.

«Специалисты давно признали, что в Иране существовало и существует так называемое радикальное исламистское подполье. В то же время это показывает, что Иран становится объектом внешней исламистской террористической экспансии. И это было прогнозируемо, когда американцы делали резкие заявления в отношении Ирана», — сказал Тарасов в беседе с RT.

Поддержка со стороны России, Пакистана и Ирака

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования иранскому лидеру Хасану Рухани, а также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

«Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнёрами в противостоянии этому злу», — подчеркнул Путин в телеграмме.

В Кремле также выразили возмущение «этим кровавым преступлением». Москва рассчитывает, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание.

Посол Пакистана в Тегеране Риффат Масуд выразила соболезнования всем жертвам «трусливого теракта». «Пакистан выражает солидарность братскому народу Ирана в это трудное время», — написала она в Twitter.

Кроме того, случившееся прокомментировал министр внутренних дел Ирака Касим Мохаммад аль-Араджи.

По его словам, теракт в годовщину развязанной Саддамом Хусейном вражды между народами Ирака и Ирана ещё раз демонстрирует природу террористов. Как отмечает IRNA, иракский министр выразил соболезнования и поддержку иранскому народу.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.