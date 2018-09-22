МИД Ирана назвал ответственных за теракт на параде

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
МИД Ирана назвал ответственных за теракт на параде
  • © CREDITSHAYAN HAJI NAJAF / ISNA / AFP

«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодёжь. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана погибли 10 человек, среди которых журналист, более 20 получили ранения.

Ранее стало известно, что во время военного парада в иранском Ахвазе неизвестные открыли огонь

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