МИД Ирана назвал ответственных за теракт на параде

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».

«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодёжь. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана погибли 10 человек, среди которых журналист, более 20 получили ранения.

Ранее стало известно, что во время военного парада в иранском Ахвазе неизвестные открыли огонь.