На военном параде в Иране произошёл теракт
Во время военного парада в городе Ахваз на западе Ирана произошла террористическая атака.
- globallookpress.com
- © Erfan Kouchari/Tasnim
Как сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV, жертвами атаки стали несколько человек.
Отмечается, что неизвестные открыли огонь во время парада.
В июле в иранском городе Мериван в результате нападения террористов погибли 11 военнослужащих.
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