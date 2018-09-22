На военном параде в Иране произошёл теракт

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Во время военного парада в городе Ахваз на западе Ирана произошла террористическая атака.
На военном параде в Иране произошёл теракт
  • globallookpress.com
  • © Erfan Kouchari/Tasnim

Как сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV, жертвами атаки стали несколько человек.

Отмечается, что неизвестные открыли огонь во время парада.

В июле в иранском городе Мериван в результате нападения террористов погибли 11 военнослужащих.

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