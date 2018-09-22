На военном параде в Иране произошёл теракт

Во время военного парада в городе Ахваз на западе Ирана произошла террористическая атака.

Как сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV, жертвами атаки стали несколько человек.

Отмечается, что неизвестные открыли огонь во время парада.

В июле в иранском городе Мериван в результате нападения террористов погибли 11 военнослужащих.