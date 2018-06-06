Boeing отказалась от поставок самолётов Ирану

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Американская авиастроительная корпорация Boeing отказалась от поставок Ирану своих самолётов, несмотря на достигнутые ранее договорённости.
Boeing отказалась от поставок самолётов Ирану
  • © Reuters

«Мы пока что не поставили никаких самолётов Ирану, и, поскольку мы больше не имеем лицензии на торговлю с Ираном, мы не будем поставлять машины», — приводит AFP слова представителя компании.

В прошлом году сообщалось, что иранские авиакомпании подписали контракт на покупку самолётов Boeing. Также в СМИ появилась информация, что США одобрили продажу 106 самолётов Airbus Ирану. В 2018 году президент США Дональд Трамп выступил за усиление санкций в отношении Тегерана.

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