Boeing отказалась от поставок самолётов Ирану

Американская авиастроительная корпорация Boeing отказалась от поставок Ирану своих самолётов, несмотря на достигнутые ранее договорённости.

«Мы пока что не поставили никаких самолётов Ирану, и, поскольку мы больше не имеем лицензии на торговлю с Ираном, мы не будем поставлять машины», — приводит AFP слова представителя компании.

В прошлом году сообщалось, что иранские авиакомпании подписали контракт на покупку самолётов Boeing. Также в СМИ появилась информация, что США одобрили продажу 106 самолётов Airbus Ирану. В 2018 году президент США Дональд Трамп выступил за усиление санкций в отношении Тегерана.