Болтон назвал поражением Тегерана решение суда ООН по иску Ирана к США

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал поражением Тегерана решение Международного суда ООН об отмене ряда санкций США против Ирана, сообщает Fox News.
Болтон назвал поражением Тегерана решение суда ООН по иску Ирана к США
  • РИА Новости

«Сегодняшнее решение Международного суда ООН — это поражение Ирана. Оно правильно отвергло почти все запросы Ирана, но мы разочарованы, что суд не смог понять, что он не имеет юрисдикции в вопросах, касающихся санкций, которые США вводят для обеспечения собственной национальной безопасности», — заявил Болтон.

Ранее Международный суд ООН потребовал от США остановить действие ряда санкций в отношении Ирана.

Также стало известно, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году.

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