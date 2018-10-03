Болтон назвал поражением Тегерана решение суда ООН по иску Ирана к США
- РИА Новости
«Сегодняшнее решение Международного суда ООН — это поражение Ирана. Оно правильно отвергло почти все запросы Ирана, но мы разочарованы, что суд не смог понять, что он не имеет юрисдикции в вопросах, касающихся санкций, которые США вводят для обеспечения собственной национальной безопасности», — заявил Болтон.
Ранее Международный суд ООН потребовал от США остановить действие ряда санкций в отношении Ирана.
Также стало известно, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году.