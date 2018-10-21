«Крайне опасный шаг»: к каким последствиям может привести выход США из договора о РСМД

Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашения между Москвой и Вашингтоном, которое действовало с 1987 года. В российском МИД такой шаг назвали «топорным и грубым» и заявили об ответных мерах. Политологи усматривают в инициативе Белого дома внутриполитическую подоплёку, но подчёркивают, что её реализация может повлечь за собой необратимые глобальные последствия. Нельзя исключать полную остановку процесса нераспространения ядерного оружия. Тогда под угрозой дестабилизации окажутся огромные территории и, прежде всего, страны Европы.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение, заключённое в 1987 году лидерами США и Советского Союза Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым, предусматривало ликвидацию комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

По словам Трампа, вина за расторжение договора американской стороной лежит на России.

«Я не понимаю, почему Обама (экс-президент США Барак Обама. — RT) не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT). Мы не позволим им нарушать договорённость. Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы его расторгнем и выйдем из него», — подчеркнул президент США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал действия Трампа как «шантаж».

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«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договорённостей и механизмов, а примеры множатся — от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза, — то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — подчеркнул замминистра, добавив, что позиция США по этому вопросу будет обсуждаться на переговорах с помощником президента Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который прибывает сегодня в Москву.

Взаимные претензии

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД ещё со времён президентства Барака Обамы. По информации США, Москва якобы разрабатывает крылатую ракету наземного базирования дальностью свыше 500 км.

29 ноября 2017 года представитель Совета национальной безопасности США Кристофер Форд заявил, что имеется ввиду «ракета 9M729», в натовской классификации — SSC-X-8. Однако, по словам российской стороны, эта ракета «не разрабатывалась и не испытывалась на запрещённую по РСМД дальность».

Ещё одна американская претензия касается разработки в России ракетного комплекса «Авангард». Москва называет его межконтинентальным, но ряд экспертов в Вашингтоне утверждает, что теоретически эта ракета может летать на дальность 2 тыс. км, что попадает под ограничения ДРСМД.

В списке российских претензий к США — фактическое нарушение ДРСМД при испытании комплексов противоракетной обороны. Для тестирования систем ПРО используются ракеты-мишени комплексов Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM, попадающих под ограничение договора. Ещё один повод для беспокойства — тот факт, что действие соглашения 1987 года не распространяется на американские ударные беспилотники, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам.

Наконец, наиболее часто Москва говорит о возможности установки запрещённых договором ракет на системах ПРО Aegis. Последний раз российский МИД обращал внимание на эту проблему 10 октября. Изначально это система морского базирования, которую американцы модифицировали для размещения на суше. Технические характеристики позволяют использовать её не только для запуска противоракет, но и крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками.

Система Aegis в Румынии

Reuters

С 2016 года комплекс ПРО Aegis размещается в Румынии, к 2020 году планируется развернуть аналогичную систему в Польше близ границ Калининградской области.

Внутренний фактор

«Выход из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности объясняется стремлением Трампа добиться более-менее удовлетворительного результата на промежуточных выборах в Конгресс», — заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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По словам эксперта, президент Соединённых Штатов «идёт на крайне опасный шаг, который может иметь крайне тяжёлые последствия как для российско-американских отношений, так и для процесса разоружения и нераспространения ядерного оружия в целом».

Это соответствует общему курсу американской внешней политики при Трампе, когда сиюминутные политические выгоды перевешивают долгосрочные риски, отмечает Батюк.

Именно этот же внутренний фактор, по мнению специалиста, будет блокировать все попытки перезаключить договор о сокращении ракет малой дальности или подписать новый, хотя в интервью Fox News Дональд Трамп допустил такую возможность при условии, что Москва и Пекин сами попросят об этом Вашингтон.

Осложняют проблемы американской внутренней политики и перспективы продления «Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений» (СНВ-III) 2011 года, действие которого закончится в 2021 году.

Капитолий - здание конгресса США

Reuters

Как сообщало ранее британское издание The Guardian, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон настаивал как на выходе Соединённых Штатов из ДРСМД, так и на непродлении договора СНВ-III.

«В такой обстановке говорить о продлении СНВ-III, уже не приходится, он мёртв, как впрочем и ДРСМД, — считает Батюк. — Я не могу себе представить какой-либо разоруженческий договор с Россией, который в нынешних обстоятельствах ратифицирует американский сенат».

Искусство сделки

Между тем ведущий военный эксперт бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что возможность заключения нового договора по РСМД есть, тем более что претензии к действующему соглашению накопились у обеих сторон.

«Изначально этот договор прописывался под ситуацию холодной войны в Европе и порядком устарел, — заявил RT Михайлов. — Морально устарел ещё в 1991 году».

По мнению политолога, тот факт, что США «благополучно» обходят договор и развивают вооружения, не попадающие под его действие, делают и для России приоритетным заключение именно нового соглашения.

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Москва была бы заинтересована в том, чтобы в нём были прописаны позиции по противоракетам, дронам, гиперзвуковому оружию, запрещено размещение ракет наземного базирования на установках ПРО. США же интересует подключение к подобному соглашению Китая. В 2007 году Владимир Путин уже заявлял о необходимости сделать Договор РСМД многосторонним, однако тогда администрация Барака Обамы не проявила интереса к инициативе Москвы.

Эксперты отмечают, что заявление Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности в Европе идёт в русле его традиционной тактики максимального давления на партнёра, которую он применял ещё в бизнесе и описал в книге «Искусство сделки». Позже этот подход проявился в отношениях с КНДР, с Ираном, когда после выхода из «ядерной сделки» 2015 года президент США стал заявлять, что будет добиваться заключения нового, выгодного договора. Аналогичным образом Белый дом повёл себя по отношению к Канаде и Мексике, когда Трамп смог пересмотреть условия НАФТА.

«Тот факт, что Трамп заявил о возможности подписания нового договора, говорит нам о том, что в США тоже сидят неглупые люди, понимающие к каким опасным последствиям может привести его отсутствие, — утверждает Михайлов.

«Боеголовки в Эстонии»

28 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США восстанавливают возможности для размещения ракет средней и малой дальности в Европе, уничтоженные по договору 1987 года.

«Спустя несколько десятилетий, американская сторона, по сути, восстанавливает такую инфраструктуру на земле и делает это в нарушение своих обязательств по договору и вопреки достигнутым при выработке ДРСМД пониманиям», — отметил дипломат, говоря о комплексах Aegis в своём выступлении в Совете Федерации.

По словам Владимира Батюка, вслед за выходом из ДРСМД, Вашингтон может уже официально разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

«Можно ожидать крайне неприятных последствий, — утверждает Батюк. — Сейчас американцы могут разместить свои системы средней дальности, оснащённые ядерными боеголовками на территории Эстонии, имея подлётное время буквально в несколько секунд до второго по величине города страны — Санкт-Петербурга, а до Москвы — несколько минут».

В вышедшем в феврале текущего года «Обзоре ядерного потенциала США» — документе, выполняющем роль ядерной доктрины страны, Вашингтон оставлял за собой право ответить на российские «нарушения» разработкой комплексов средней дальности наземного базирования.

В апреле американский оружейный гигант Raytheon представил ракетный комплекс наземного базирования DeepStrike, бьющий на дальность 499 км, однако при необходимости, как отмечают эксперты, после выхода США из ДРСМД он может быть доработан для ударов на большую дальность.

Ракетный комплекс наземного базирования DeepStrike

© www.raytheon.com

Кроме того, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) в рамках программы OpFires занимается разработкой гиперзвукового комплекса наземного базирования для Сухопутных войск.

Против Китая и не только

О необходимости развития вооружений, выходящих за рамки ДРСМД, в мае 2018 года заявлял генерал Роберт Браун, командующий Сухопутными войсками США на Тихом Океане.

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«Нам нужны пушки, стреляющие на дальность полёта современных реактивных снарядов. Нам нужны реактивные снаряды с дальностью действия ракет. Нам нужны ракеты с дальностью 499 километров и более», — подчёркивал американский военачальник.

The Washington Post отмечает, что американские военные ранее жаловались на то, что ДРСМД мешает противодействовать в первую очередь Китаю, который, не являясь участником договора, свободно производит ракетные вооружения всех типов.

«У нас нет средств наземного базирования, способных представлять угрозу Китаю, что является одним из следствий, как и полагается, строгого соблюдения подписанного нами договора о РСМД», — утверждал в марте бывший глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис, ныне американский посол в Южной Корее.

По словам Владимира Батюка, с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности непросто придётся не только Пекину.

«Очевидно, что американцы получают возможность развёртывать свои системы средней дальности, направленные и против Китая, и против Северной Кореи, и Ирана, и других государств, которые они считают противниками», — утверждает политолог.

По мнению Александра Михайлова, главную опасность выход Соединённых Штатов из ДРСМД будет представлять для «буферных зон», территорий, где сталкиваются интересы России и США, которые однако ранее не находились под прицелом ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

«Под угрозой окажутся огромные территории, начиная с Украины, с Донбасса, до Ближнего Востока, восточной окраины Европы», — утверждает военный эксперт.

«Союзники будут в шоке»

До заключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности основной площадкой размещения американского вооружения этого типа служили страны Западной Европы, прежде всего ФРГ. По словам экспертов, наибольшие проблемы ликвидация ДРСМД будет представлять для европейских союзников США.

Первым отреагировал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он заявил о «поддержке США» и обвинил Россию в нарушении ДРСМД, однако подчеркнул, что хотел бы сохранения договора.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Reuters

«Безусловно, мы хотим, чтобы этот договор (Договор о РСМД. — RT) продолжал действовать, однако для этого необходимо, чтобы он соблюдался обеими сторонами, тогда как в настоящее время одна из них его игнорирует», — подчеркнул глава британского военного ведомства.

По словам Владимира Батюка, выход США из ДРСМД осложнит отношения Вашингтона с европейцами, за исключением стран, которые сознательно «проводят политику прифронтовых государств в отношении России, например, Польша и Прибалтика.

«Все остальные американские союзники в Европе будут в шоке, — считает политолог. — Ведь ответные меры Москвы будут задевать в первую очередь европейские страны. Наш «Калибр», размещённый на борту российского боевого корабля на Балтике, до Америки не долетит, но любую точку в Европе накроет».

По словам Александра Михайлова, США «сдают» своих европейских союзников по НАТО.

«Их подставляют под потенциальный удар России», — подчёркивает политолог.

«Нам бояться нечего»

По словам Владимира Батюка, Россия не может зеркально ответить на выход США из ДРСМД. Но это не означает, что помимо межконтинентальных баллистических ракет у Москвы нет оружия, способного уравновесить угрозу, которая возникнет с появлением у США ракет средней дальности наземного базирования.

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«У России нет военных баз около американской территории, где было бы можно разместить ракеты средней и меньшей дальности», — утверждает эксперт. — Однако в последнее время российский военно-морской флот и стратегическая авиация стали оснащаться крылатыми ракетами большой дальности и очевидно, что эта программа будет ускорена».

Александр Михайлов отмечает, что кроме традиционного фактора сдерживания США — угрозы гарантированного ядерного уничтожения в случае конфликта с Россией, нашу страну от ракет средней и малой дальности смогут защитить системы ПВО.

«У нас есть целый спектр систем ПВО разной дальности от «Тора», «Бука» до С-400 и в перспективе С-500. Ракеты средней и малой дальности производства США нас не сильно пугают, — утверждает военный эксперт. — Пока что Россия обладает лучшими в мире системами ПВО нам бояться нечего».