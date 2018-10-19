«Отчаянная торговля русофобией»: зачем Польша усиливает противотанковую оборону на границе с Россией и Белоруссией

Польша наращивает численность группировки противотанковой артиллерии около границ России и Белоруссии за счёт восстановления 14-го Сувалкского полка. Об этом заявил министр обороны Мариус Блащак, подчеркнув, что на востоке страны Войско Польское должно быть «особенно многочисленным». Новое формирование расположится в районе стратегически важного для Варшавы «Сувалкского коридора». Эту территорию близкий к Пентагону исследовательский центр RAND считает наиболее уязвимой в случае гипотетической «войны с РФ». Однако политологи утверждают, что стратегическую обстановку в регионе эта инициатива не изменит. По мнению экспертов, прикрываясь угрозой с востока, Польша успешно «торгует русофобией», стремясь упрочить своё положение в НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал воссоздание в составе Войска Польского 14-го Сувалского полка противотанковой артиллерии. Об этом Блащак сообщил 18 октября, выступая перед военными в городе Сувалки, расположенном неподалёку от границ Белоруссии, Литвы и Калининградской области России.

«Я принял решение восстановить полк в Сувалках, который был ликвидирован 8 лет назад. Это был недальновидный шаг с точки зрения обороноспособности Польши», — подчеркнул министр.

В 2011 году 14-й Сувалкский полк противотанковой артиллерии был сокращён до дивизиона, который вошёл в состав 11 Мазурского артиллерийского полка. 14-й Сувалкский полк и сменивший его дивизион были вооружены в основном техникой местного и советского производства, в том числе боевыми машинами БРДМ-2, советскими противотанковыми комплексами 70-х годов «Конкурс», «Малютка-П» и «Фагот».

По оценкам экспертов, новое решение польского Минобороны увеличивает группировку противотанковой артиллерии в Сувалках втрое. Аналитики объясняют этот шаг тем, что Варшава рассматривает эту территорию как стратегически важную.

Запереть коридор

Близ города Сувалки пролегает стокилометровый участок польско-литовской границы. К северу от него находится Калининградская область России. К югу — Белоруссия, союзник России по ОДКБ. НАТО и Польша традиционно рассматривают эту зону в качестве возможного слабого звена в гипотетической войне с Россией. Так, в 2016-м году близкий к Пентагону исследовательский центр RAND утверждал, что, захватив этот коридор, Москва может не только вывести из изоляции калининградский эксклав, но и блокировать страны Прибалтики, лишив союзников по НАТО доступа к ним по суше. В прошлом году в рамках учений «Железный волк—2017» Литва и Польша при поддержке союзников по Североатлантическому альянсу отрабатывали удержание Сувалкского коридора.

«Предполагается, что в случае военного конфликта с Россией именно эта территория будет находиться на направлении главного удара, — отметил в интервью RT научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

С 2017 года в польских городках Ожиш и Бемово Писке расположены части многонациональной боевой группы НАТО во главе с американцами, здесь в общей сложности пребывают около 1,2 тыс. военных альянса. Воссоздание польского полка противотанковой артиллерии фактически удваивает это число.

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По словам экспертов, Варшава опасается не только действий Москвы.

«Ещё в 2008 году я читал подробную военную аналитику, что будет, если Белоруссия нападёт на Польшу, — рассказал Олег Неменский. — Выводы были довольно неутешительны для Варшавы. Предполагалось, что конфликт будет носить затяжной характер, а внешняя помощь со стороны союзников по НАТО будет предоставляться лишь косвенно, так как партнёры по НАТО не вмешаются в конфликт, опасаясь войны с Россией. Постулировалась необходимость размещения в Польше непосредственно войск США и развития военной инфраструктуры на востоке страны».

В свою очередь научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский рассказал RT, что в Варшаве опасаются именно возможного ответа Москвы и Минска на натовскую агрессию.

«Обеспокоенность, которая не единожды высказывалась со стороны Польши и Литвы по поводу так называемого «Сувалкского коридора» вызвана тем, что Республика Беларусь и Российская Федерация готовы ответить на агрессию стран НАТО достаточно мобильно и оперативно, а главное — солидарно и целостно», — подчеркнул в беседе с RT Петровский.

Сувалкский коридор

© Wikimedia Commons

По мнению экспертов, воссоздание полка в Сувалках также идёт в русле общей тенденции усиления польских вооружённых сил на восточном направлении. В сентябре Мариус Блащак анонсировал создание новой дивизии на востоке Польши со штабом в городе Седльце.

«Для нас важно, чтобы польское войско было более многочисленным на востоке страны», — подчеркнул 18 октября глава польского Минобороны.

Политические мотивы

Эксперты также не исключают, что инициативу по воссозданию полка спровоцировали и внутриполитические факторы. Правящая партия «Право и Справедливость» активно разыгрывает милитаристскую карту как во внутренней, так и во внешней политике. Согласно действующей программе оборонного строительства, Варшава должна к 2030 году увеличить численность своих вооружённых сил до 200 тыс. человек. Таким образом, армия 38-миллионной Польши по количеству военнослужащих сравняется с крупнейшей армией континентальной Европы — французской, хотя население Пятой Республики почти в два раза больше. Официальная Варшава обосновывает такую диспропорцию «опасностью, исходящей с востока».

«Постоянное нагнетание страхов перед возможной агрессией России и даже Белоруссии, что для нас выглядит абсурдно, стало уже привычным информационным фоном для поляков и редко ставится там под сомнение, — отмечает Неменский. — Конечно, такая ситуация создана из политических соображений».

По мнению эксперта, Варшава, заявляя о том, что она может стать жертвой внешней агрессии, добивается улучшения своего положения внутри структур НАТО и «статуса приоритетного союзника США» в Европе. В Вашингтоне польское военное строительство воспринимают благосклонно, ведь эта страна — одна из немногих, кто тратит на оборону 2% ВВП и планирует к 2030 году нарастить этот показатель до 2,5%.

Польские военнослужащие на учениях в Сувалкском коридоре

© Sgt. Justin Geiger / eucom.mil

С точки зрения польского правительства, «Сувалкский коридор» — сильная карта в игре в рамках треугольника Соединённые Штаты—Россия—Польша, отметил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его словам, не случайно, что именно в этом регионе Польша просит США разместить свою военную базу.

«Есть покупатель в лице США, и есть продавцы в лице Польши, стран Балтии и Украины, которые отчаянно торгуют русофобией, — подчеркнул RT Коновалов. — И пока есть спрос, они будут торговать».

«Не реагировать Россия не может»

По мнению экспертов, Москве так или иначе придётся отвечать на военное усиление Варшавы около границ с Калининградом.

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«С одной стороны, это политическая игра, и она имеет отношение не столько к России, сколько к западным партнёрам Польши, — считает Неменский. — Но не отреагировать на усиление натовской военной инфраструктуры на своих границах Россия не может. За любым новым шагом по милитаризации Восточной Польши следует и будет следовать ответ России в виде усиления военной инфраструктуры в Калининградской области. Аналогичных действий стоит ожидать и от Белоруссии».

В свою очередь Иван Коновалов сомневается, что появление нового полка в районе «Сувалкского коридора» серьёзно изменит стратегическую обстановку в регионе.

«Развёртывание полка противотанковой артиллерии — это прошлый век с тактической и стратегической точки зрения. Он будет уничтожен в течение нескольких минут», — считает эксперт.

14-й Сувалкский дивизион противотанковой артиллерии на учениях

© 14dappanc.wp.mil.pl

По его словам, этот шаг демонстрирует «стратегическую отсталость» мышления польского военного руководства, которое действует так, как будто застряло в 1940-х годах, тогда как сейчас в ведущих армиях мира ставка делается на глубоко эшелонированную противотанковую оборону с использованием высокоточного оружия и авиации.

«Все понимают, что это идиотизм, но идиотизм, который хорошо покупается в Вашингтоне», — резюмировал политолог.