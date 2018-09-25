«Экономические причины отсутствуют»: зачем Польша роет канал на Балтике в обход России

Строительство канала через Балтийскую косу начнётся в течение ближайшего месяца. Об этом заявил председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский. Цель проекта — «преодолеть зависимость от России»: сейчас корабли, следующие в польский город-порт Эльблонг, должны проходить через территориальные воды РФ. Эксперты неоднократно высказывали опасения, что эта стройка может ухудшить экологическую ситуацию в Калининградском заливе, однако Варшава подобные аргументы игнорирует. О политических и экономических мотивах создания Балтийского канала — в материале RT.

Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский анонсировал начало строительства канала через Балтийскую (в Польше её называют Вислинской) косу в течение ближайшего месяца. Цель проекта — обрести независимость от России в отправке грузов в город-порт Эльблонг. Он находится в Калининградском заливе, отделённом Балтийской косой от вод Гданьского залива и остальной Балтики.

Калининградский залив и Балтийская коса разделены примерно пополам между Россией и Польшей, но попасть в него можно только по узкому проливу в районе российского города Балтийск — крупнейшей базы российского Военно-морского флота на Балтийском море. Таким образом, грузы, следующие в Эльблонг и из него, должны проходить сквозь российские территориальные воды.

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Польская сторона считает, что если пророет судоходный канал через свою часть Балтийской косы, то сможет получить прямой доступ к Эльблонгу. Как сообщил Ярослав Качиньский в интервью «Польскому радио», проект канала через Балтийскую косу, который обсуждается на высшем уровне в Варшаве последние два года, — «демонстрация того, что времена, когда россияне диктовали нам, что мы можем, а чего не можем на нашей территории, прошли».

Соображения безопасности

Однако из Варшавы поступают и другие сигналы о причинах строительства нового канала. Ещё в 2016 году Марек Грубарчик, министр морского хозяйства и водного транспорта, заявил, что за проектом стоят соображения в области безопасности. В том же году о факторе безопасности говорило и Министерство обороны страны. В 2017-м представитель Министерства морского хозяйства и водного транспорта Ежи Вилк заявлял, что «абсурдно, когда Польша, свободная страна, член ЕС и НАТО, должна просить у другой страны разрешения на заход в свои территориальные воды».

«На наш взгляд, это исключительно политическая инициатива, а может быть, даже имеющая какой-то двойной, военный, геостратегический подтекст», — комментировал в прошлом году проект польского канала через Балтийскую косу временно исполнявший обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Город Эльблонг

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В Эльблонге в настоящее время располагается штаб многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток», чьи части размещаются на территории Польши и стран Балтии. Также в этом городе находится и штаб одной из четырёх польских дивизий сухопутных войск.

«Для строительства канала есть военные аргументы, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. — Однако они актуальны только в контексте польских фантазий о скором нападении России на Польшу».

Так, по словам эксперта, ввиду планов Варшавы по усилению военной инфраструктуры на востоке страны можно ожидать, что какие-то действия будут предприняты и в районе Эльблонга.

«Однако все эти расчёты имеют не военно-стратегический, а чисто политический характер. Представить себе, что Россия попробует захватить Польшу, просто невозможно, а в случае агрессии НАТО в отношении России этот канал никакого значения иметь не будет», — подчеркнул Неменский.

В 2017 году бывший главнокомандующий ВС Польши Мирослав Рожански заявил в интервью изданию Dziennik.pl, что инициатива по возрождению проекта, который поднимался ещё в начале восьмидесятых, принадлежала именно польскому военному ведомству. Якобы сам Рожанский должен был подготовить доклад, обосновывающий строительство канала с точки зрения безопасности страны, однако отказался, ссылаясь на то, что канал слишком мелок для прохождения серьёзных военных судов, а значит, никак не поспособствует усилению реальной обороноспособности Польши.

«Я не думаю, что с военной точки зрения существуют серьёзные подтексты, кроме возможной доставки военных грузов через порт Эльблонг, — отметил в интервью RT заведующий кафедрой географии, природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев. — Но особой нужды в этом нет, так как недалеко находится такой крупный портовый комплекс, как Гданьск — Гдыня, и американские войска и американская военная техника давно идут через него».

По словам эксперта, говорить о каких-либо военных кораблях, которые бы могли зайти в залив через канал, несерьёзно.

«Там глубина небольшая, пространство такое, где маневрировать даже ракетным катерам не очень удобно. Гораздо проще отправить корабли в акваторию Балтийского моря», — утверждает Зверев.

Экономический аспект

В 2018 году против строительства канала по экономическим и экологическим соображениям выступил региональный совет Поморского воеводства Польши, к которому относится польская половина Балтийской косы. В ответ заместитель главы Министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский обвинил региональные власти в «игре в интересах Кремля». Как отмечает «Радио Польша», против канала выступают и жители курортного посёлка Крыница-Морска, расположенного на самой косе.

Вид на Калининградский залив

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Согласно расчётам польского правительства, канал длиной 1,3 км, шириной 80 м и глубиной 5 м обойдётся в $216 млн (880 млн злотых). Сейчас Варшава ежегодно платит Москве за транзит через Калининградский залив $5 млн. Поляки заявляют, что канал — проект преимущественно экономический. Якобы он в конце концов должен окупиться, так как станет объектом, привлекательным для туристов, а время переброски грузов в порт сократится. Однако эксперты с этим не согласны.

«Экономические причины строительства канала просто отсутствуют, — говорит Неменский. — При любых расчётах выгоднее взаимодействовать с Россией, чем затевать большую стройку, тем более что она считается опасной с экологической точки зрения».

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Существуют опасения, что новый канал негативно повлияет на экологию в этом районе. Так, российские экологи неоднократно отмечали, что польский проект может привести к изменению коэффициента солёности воды в Калининградском заливе.

Сейчас благодаря тому, что залив является фактически лагуной, слабо связанной с остальной Балтикой, его воды существенно опреснены. Поэтому там обитают как представители морской, так и пресноводной фауны, имеющие промысловое значение. Кроме того, Балтийская коса является важным пунктом для миграции многих видов птиц.

Ещё в 2017 году Минприроды России отмечало, что экосистема Балтийской косы обладает «повышенной уязвимостью к любого рода антропогенным воздействиям».

«Экономических соображений в вопросе строительства канала меньше всего, хотя о них и говорят», — констатировал Неменский.

В то же время Юрий Зверев подчеркнул: «Не факт, что у руководства Польши нет и коммерческих мотивов — получить, например, на этот проект деньги из фондов ЕС».

Чистая политика

«Этот проект является, бесспорно, политическим, потому что поляки хотят получить доступ в Эльблонг, минуя проход через российские территориальные воды рядом с Балтийском. Он станет своего рода символом независимости от России», — отмечает Зверев.

С тем, что речь идёт о преимущественно политическом проекте, согласен и Олег Неменский.

«Сама по себе необходимость контактировать с Россией по поводу выхода кораблей из залива и входа в него является психологически очень некомфортной для поляков, — отмечает эксперт. — Любые контакты с Россией воспринимаются как форма зависимости, а любая зависимость считается опасной».

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По мнению политолога, нынешнее польское руководство действует в рамках логики, сходной с той, что проявляется в действиях украинских властей, — «строить своё политическое реноме в обществе на основе польского комплекса неполноценности в отношении Москвы».

Такие проекты имеют смысл и для привлечения внимания электората, и для работы по формированию патриотического образа нынешней власти, отмечает Неменский. Уже в октябре Польшу ждут выборы в местные органы власти, а через год — парламентские. Поэтому, несмотря на то что и с военной, и экономической точки зрения новый канал не принесёт больших дивидендов Варшаве, он всё же, скорее всего, будет построен.

«Эта идея уже широко презентована в обществе, — резюмировал политолог. — И отказ от неё в глазах избирателей «Права и Справедливости» будет означать отказ от защиты национальных интересов и победу России».