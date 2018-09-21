«Идёт поиск врагов»: как Польша борется с защитниками советских памятников

Представители польской общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением памятников советским воинам-освободителям, рассказали RT, как местные спецслужбы препятствуют их работе. В мае 2018 года Польша выслала двух гражданок РФ, помогавших «Курску». При этом случаи вандализма в отношении памятников не прекращаются: в сентябре неизвестные попытались взорвать монумент бойцам Красной армии в Миколине. Какими мотивами руководствуется Варшава, разбирался RT.

Министерство иностранных дел России назвало «примером вопиющего пренебрежения общечеловеческой моралью» недавнюю попытку уничтожить монумент советским воинам-освободителям в польском городе Миколин. Об инциденте с памятником бойцам Красной армии, погибшим при форсировании Одера, ранее сообщил руководитель польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

В интервью RT Тыц рассказал, что вандалы соорудили самодельное взрывное устройство, используя баллон со сжиженным газом. Лишь по счастливой случайности удалось избежать жертв.

«Они сделали бомбу, по-другому сказать нельзя, использовали баллон с газом весом в 11 килограмм, положили его на шину и подожгли, — сообщил активист. — Те, кто это сделал, были готовы к жертвам — у памятника всегда бывают люди».

В прошлом году «Курск» на собственные средства отреставрировал мемориал и защищал его от сноса после принятия поправок в польский закон о декоммунизации, согласно которым все монументы, содержащие советскую символику, должны быть снесены. Однако красная звезда на миколинском памятнике до сих пор вызывает беспокойство местных властей, которые рекомендуют её демонтировать.

МИД России напомнил польским властям о международных обязательствах и потребовал «разыскать и наказать виновных, привести памятник в Миколине в надлежащий вид, принять исчерпывающие меры с целью недопущения подобного рода противоправных, кощунственных действий в будущем».

Впрочем, по словам Тыца, вандалы собирались «демонтировать» не только красную звезду, но и православный крест, установленный и освящённый в прошлом году у подножия памятника, где вмонтированы четыре лодки, символизирующие форсирование Одера.

«Бандиты заложили бомбу точно под этот крест. Там четыре лодки, но бомбу заложили точно под крест», — утверждает руководитель «Курска».

«Обрубить корни «Курску»

В августе 2018-го крупный акт вандализма против советских воинских мемориалов произошёл в Гданьске, где преступники растоптали и погнули 23 звезды на кладбище советским воинам.

До этого в мае пострадало крупнейшее кладбище советских воинов в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры, а в апреле — памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке польской столицы. Глумление над последним мемориалом вандалы сняли на видео и разместили в интернете.

На этом фоне польские правоохранители сфокусировали внимание на деятельности общества «Курск», которое занимается защитой памятников.

Глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц

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© Stowarzyszenie KURSK

Так, в мае 2018 года гражданки России Анна-Анастасия Смирнова (Захарян) и Екатерина Цивильская, сотрудничавшие на общественных началах с «Курском», были выдворены из Польши на основании решения Агентства внутренней безопасности (АВБ) страны. Захарян до этого неделю продержали под стражей в Центре для иностранцев в городе Пшемысль. Им инкриминировали участие в гибридной войне против Польши, шпионаж и даже «ведение террористической деятельности».

«Двух домохозяек задержали серьёзные службы: полиция, пограничники, служба безопасности. Как будто им нечем заниматься. Да есть кем заниматься! — утверждает Тыц. — В Польшу с Украины едут бандиты и убийцы из АТО. В Польше заложили бомбу под мемориал, и агенты безопасности ничего об этом не знали!»

К гражданам России, по его словам, применялись меры психологического воздействия. Так, Анне Захарян два раза угрожали «высылкой на Украину». Четыре с половиной дня женщине, страдавшей астмой, не отдавали её лекарства. Ситуация изменилась лишь после вмешательства российского консула в Кракове.

«Я координатор содружества «Курск», это польская некоммерческая организация, мы ремонтируем памятники, — рассказала в интервью RT о своей деятельности Захарян. — Ни одной буквы, ни одной запятой польского закона мы не нарушили. Здесь абсолютная ненависть ко всему русскому, российскому, советскому и желание обрубить корни «Курску».

Екатерину Цивильскую, которая с 2015 года была замужем за гражданином Польши, выслали быстрее. Продержав всего 9 часов в изоляторе в Кракове, не дав увидеться с мужем и несовершеннолетней дочерью, 17 мая её вывезли на границу с Калининградской областью. В изоляторе женщину запугивали передачей ребёнка в приёмную семью (польский муж Цивильской — её отчим). Сейчас мать и дочь воссоединились и живут в России, однако действия польских властей привели к тому, что Екатерина потеряла работу и больше не может вернуться к супругу.

«Чёрная метка»

«Эти женщины, конечно, были связаны с «Курском», — рассказывает Тыц. — Екатерина Цивильская два раза помогала мне восстанавливать кладбище советских солдат и время от времени помогала мне с переводами с польского на русский».

Захарян же, по его словам, занималась исключительно восстановлением мемориалов.

«Они ничего плохого в Польше не делали, не совершили никаких преступлений, — отмечает Тыц. — Они занимались восстановлением мест памяти своих предков, погибших при освобождении Польши».

Стела в Миколине в память о красноармейцах — воинах Первого Украинского фронта, погибших в период 23—30 января 1945 года при форсировании Одера

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

В мае 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обвинения в адрес россиян вызваны «исключительно их активностью в защиту советских воинских мемориалов в Польше, открытым несогласием с курсом официальной Варшавы на искажение истории освобождения страны Красной армией в 1944—1945 гг., работой, связанной с ремонтом и восстановлением советских памятников и захоронений на польской земле».

«Конечно же, это была чёрная метка руководителю «Курска» Ежи Тыцу, — считает Захарян. — Меня с Катей выслали, тем самым показали, что вот, если ты не остановишься, будет вот так, будет ещё хуже».

В Польше история становится разновидностью религии, отметил в беседе с RT историк, профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Карнаухов, высланный из страны в октябре 2017 года. Агентство внутренней безопасности Польши обвинило его в деятельности с «элементами гибридной войны».

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«Мой случай — это именно случай историка, который изучал польский русофобский политический подход, историческую мифологию, пропаганду, дезавуировал это с точки зрения конструктивной научной критики, что в современной Польше абсолютно неприемлемо. В Польше в интеллектуальной культуре царит абсолютный тоталитаризм», — заявил Карнаухов.

По словам эксперта, общество «Курск» с точки зрения польских властей занимается распространением «ереси», неприемлемого инакомыслия по отношению к возведённому в абсолют представлению об истории, где Россия — всегда враг Польши.

«Девушки, которые ухаживают за памятниками, и их польские единомышленники — это для них что-то вроде единоверцев или еретиков. Включается средневековое сознание охоты на ведьм», — утверждает Карнаухов.

Давление и депортации

«Я не одна, нас 7—8 человек, выброшенных оттуда совершенно скотским образом. С каждым годом всё дальше и дальше они раздвигают границы свинства», — рассказывает о деятельности польских властей Захарян.

Она отметила, что в 2017 году из Польши выслали ещё двух девушек, сотрудничавших с «Курском». По словам Захарян, перед депортацией сотрудники польской госбезопасности расспрашивали о деятельности организации.

За два года до этого вида на жительство в Польше лишили журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. 27 июля 2018-го суд в Варшаве оставил в силе предыдущее решение польских властей, согласно которому Свиридову нежелательно предоставлять доступ в страны Шенгенской зоны до 2020 года.

Как рассказал в интервью RT Свиридов, решение о его высылке было связано с резким усилением антироссийского крена во внешней политике Польши на фоне «евромайдана» на Украине в 2014 году.

«Власти в Варшаве решили, что можно и нужно наказать людей, которые работают в медиахолдинге «Россия сегодня». Это и была главная причина — я гражданин Российской Федерации и работаю в структуре, которую называют «рукой Кремля». Это было наказание за то, что я работал в агентстве и являюсь гражданином РФ», — заявил Свиридов.

Сейчас Свиридов, по его словам, готовит иск в Европейский суд по правам человека и намерен добиваться правды там. Цивильская и Захарян, в свою очередь, будут опротестовывать высылку в польском суде.

По словам Карнаухова, высылки российских граждан из Польши связаны с внутриполитической повесткой дня в Польше.

«Идёт поиск врагов, используется синдром осаждённой крепости. Скоро выборы, обществу нужно показать результаты работы спецслужб и наличие серьёзного врага, — утверждает политолог. — Ведь в условиях поиска врага удобно манипулировать общественным мнением».

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, внутриполитический фактор в антироссийских действиях Польши играет меньшую роль, чем внешнеполитический.

«Самое удивительное, что тот антироссийский курс, который несёт польскому обществу правящая партия «Право и справедливость», полностью обусловлен внешним фактором, — заявил Асафов. — Это делается для получения прямых преференций Вашингтона и обеспечения первенства по работе с американским сжиженным природным газом. Вся польская госбезопасность полностью контролируется американцами, поэтому говорить, что главное в этих высылках внутренние причины, не совсем правильно».

В ожидании новых репрессий

Карнаухов считает, что в ближайшее время стоит ожидать новых депортаций российских граждан из Польши.

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«Мы ещё в сентябре увидим очередные скандальные случаи высылок», — утверждает эксперт.

В частности, это может быть связано с приближающимися юбилеями независимости Польши (100 лет в ноябре 2018 года) и начала Второй мировой войны (80 лет в 2019 году), считает он. По словам Карнаухова, это удобные информационные поводы для принесения новых «сакральных жертв».

«Такой жертвой стал я, а сейчас становится общество «Курск», — отметил политолог. — Стоит ожидать и суда над Матеушем Пискорским, который стал политическим узником».

В мае рабочая группа ООН по произвольным задержаниям обвинила Польшу в нарушении прав человека. Основанием послужило дело Пискорского, журналиста и политика, бывшего депутата Сейма, основателя партии «Смена». Пискорский выступал за дружеские отношения с Россией и неоднократно посещал её. В мае 2016 года Пискорского арестовали, обвинив в шпионаже в пользу России и Китая. Судебный вердикт по делу так и не вынесен, а орган ООН требует от Варшавы освободить политика, но польские власти продолжают удерживать его за решёткой.

По словам Карнаухова, за окончательным решением судьбы Пискорского могут последовать и репрессии в отношении других польских диссидентов и сторонников дружбы с Россией.

«Самое страшное, чего стоит ожидать в Польше, — и это неизбежно — расширение понятия шпионажа на любую форму инакомыслия, что приведёт к массовым репрессиям среди поляков», — утверждает эксперт.

Ранее Мария Захарова отмечала, что Варшава объявляет вне закона «инакомыслие, ставящее под сомнение пагубный антироссийский курс».

«Курск» всё делает по закону, мы всегда работаем по разрешениям, — утверждает Ежи Тыц. — И согласно польскому закону об общественных организациях, мы можем высказывать своё мнение по значимым вопросам. Это называется свобода слова. Но если против меня организуют провокацию, то со мной можно сделать всё. Надеюсь, что до этого не дойдёт».