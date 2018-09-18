ЕС выделит Украине €54 млн на работу Фонда энергоэффективности

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Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что ЕС выделит стране транш в размере €54 млн на работу Фонда энергоэффективности.
ЕС выделит Украине €54 млн на работу Фонда энергоэффективности
  • © pixabay.com

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Евросоюз выделит следующий транш в €54 млн на работу Фонда энергоэффективности», — отметил он.

Министр указал, что соответствующее соглашение планируется подписать до конца 2018 года.

Как отметил Зубко, информацию о выделении средств ему подтвердила заместитель руководителя генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.

Ранее глава украинской партии рассказал о попрошайнической позиции властей страны.

14 августа Европейский союз принял решение о выделении Украине €15,5 млн на реформирование сектора государственного управления.

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