ЕС выделит Украине €54 млн на работу Фонда энергоэффективности
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Евросоюз выделит следующий транш в €54 млн на работу Фонда энергоэффективности», — отметил он.
Министр указал, что соответствующее соглашение планируется подписать до конца 2018 года.
Как отметил Зубко, информацию о выделении средств ему подтвердила заместитель руководителя генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.
Ранее глава украинской партии рассказал о попрошайнической позиции властей страны.
14 августа Европейский союз принял решение о выделении Украине €15,5 млн на реформирование сектора государственного управления.