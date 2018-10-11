«Интеграционный процесс должен возобновиться»: что обсудят Владимир Путин и Александр Лукашенко в Могилёве

11 октября в Могилёве стартует Форум регионов Белоруссии и России, в рамках которого состоится встреча президентов двух государств. Переговоры, которые пройдут 12 сентября, станут уже третьей личной встречей лидеров за последний месяц. Ожидается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат обсуждение проблемных тем, начатое на саммите в Сочи 21 сентября. По мнению экспертов, на повестке дня — аспекты двусторонних отношений в сфере экономики, безопасности, интеграции в рамках Союзного государства, а также региональные вопросы, в частности ситуация на Украине.

11 октября в Могилёве стартует V Форум регионов Белоруссии и России. По данным ТАСС, на встречу приедут губернаторы 20 субъектов РФ и 17 руководителей представительных органов власти российских регионов. Тема форума — «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

12 октября состоится пленарное заседание Форума регионов Белоруссии и России с участием лидеров двух стран.

«Перед пленарным заседанием Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу», — информирует пресс-служба Кремля.

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Это уже третье мероприятие за последний месяц, где Путин и Лукашенко встречаются с глазу на глаз. 21 сентября состоялись переговоры российского и белорусского президентов в Сочи. Позже Лукашенко заявил, что они были тяжёлыми, но результативными. Тогда лидеры двух страны обсудили вопросы тарифов на поставки в Белоруссию российских нефтепродуктов, проблемы, касающиеся сельскохозяйственного экспорта Белоруссии в РФ, поставок российского природного газа в Республику Беларусь, пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, квот для белорусских грузоперевозчиков, развития промышленной кооперации, взаимодействия в рамках СНГ и ОДКБ.

По информации официального Минска, в Сочи главы двух государств договорились о рефинансировании белорусского долга перед Москвой на сумму $1 млрд. Кроме того, по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предоставят шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. По другим вопросам, как отмечал Лукашенко, «все ключевые противоречия развязаны», однако никакой конкретики ни он, ни российская сторона не представили.

Обсуждение итогов переговоров в Сочи было запланировано на 28 сентября, когда в рамках саммита СНГ в Душанбе Путин и Лукашенко должны были снова встретиться, но журналисты так и не стали свидетелями продолжительного общения президентов двух стран. Лишь позже белорусский лидер рассказал, что в «конфиденциальном порядке» обсудил с президентом Путиным вопросы безопасности.

Экономическая повестка

8 сентября белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем обсудили выполнение договорённостей, достигнутых на встрече Путина и Лукашенко в Сочи. Ранее Бабич заявлял о готовности Москвы увеличить на 10—15% экспорт нефтепродуктов в Белоруссию. В то же время, по его словам, цена на газ для Минска и механизмы её компенсации не претерпят изменений.

Цистерны с нефтепродуктами

© Александр Кондратюк / РИА Новости

«После последней встречи президентов в Сочи мы уже несколько раз слышали от Александра Лукашенко, что договорённости достигнуты — по поставкам нефти и газа, по рефинансированию российского кредита, по поставкам белорусских продуктов в Россию. Но достигнутые договорённости должны быть закреплены при личной встрече. Этого я и ожидаю в Могилёве», — заявила в интервью RT белорусский политолог глава гражданской кампании «Наш дом» (Витебск) Ольга Карач.

Кроме того, эксперт считает, что, помимо спорных вопросов двусторонних отношений, президенты России и Белоруссии обсудят углубление интеграции, наполнение реальным содержанием институтов Союзного государства.

«Интеграционный процесс, застопорившийся в 2007 году на вопросе единой валюты, должен возобновиться. Пусть с чего-то другого — например, в последнее время много говорят про единый парламентский орган России и Белоруссии. Сюда же можно отнести урегулирование того, какие вопросы находятся в компетенции Союзного государства, а какие — в компетенции ЕАЭС», — считает Карач.

Адекватный ответ

Как отмечают эксперты, ещё одна из возможных тем диалога — планы Варшавы разместить на своей территории американскую военную базу, для которой польский президент Анджей Дуда даже подобрал название «Форт Трамп». Именно действия западных государств и НАТО у своих границ, у границ Союзного государства, по словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным на саммите в Душанбе.

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Польша также усиливает своё восточное направление. В сентябре Варшава заявила о создании четвёртой дивизии в составе своих сухопутных войск, которая будет располагаться рядом с белоруской границей. В 2022 году в Польше близ границ с Калининградской областью России должен заступить на боевое дежурство комплекс ПРО США Aegis Ashore.

31 мая на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил, что в ответ на размещение американской базы у соседей в Белоруссии может появиться российская военная база. В 2015 году российский президент Владимир Путин поручил МИД начать переговоры с белорусами о размещении на их территории российской авиабазы, однако позже Минск отклонил эту идею.

Сейчас на территории Белоруссии расположены 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) «Барановичи», входящий в состав системы предупреждения о ракетном нападении, и 43-й узел связи ВМФ России, обеспечивающий связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, находящимися на боевом дежурстве в разных частях Мирового океана.

Военнослужащие участвуют в совместных учениях разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии.

© Виталий Тимкив / РИА Новости

«Вопрос безопасности и, в частности, военной базы США в Польше наверняка будет обсуждаться, — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Это вопрос, который сейчас волнует белорусов, и, я думаю, Лукашенко сам поставит его перед Путиным — вопрос об адекватном ответе. Дело в том, что по поводу американской военной базы сейчас идёт серьёзная дискуссия в белорусских СМИ».

Эксперт Фонда региональных исследований (Минск) Виктор Ерохин, в свою очередь, отметил в интервью RT, что детально вопросы общей безопасности Путин и Лукашенко могут обсудить и позже.

«Вряд ли это будет решаться в Могилёве. Скорее, нас ожидает большой саммит ОДКБ, вероятнее всего — в самом конце года. Там и будут решать», — заявил RT политолог.

Беспокойный сосед

«Несомненно, будет обсуждаться в том числе и украинский вопрос, — подчеркнула в интервью RT политолог, доктор философских наук Светлана Гречулина. — Во-первых, после переговоров в Сочи, рассказывая о них своим министрам, Лукашенко первым делом упомянул именно это: мол, говорили с Путиным об Украине. А буквально через день пошли заявления, что с Украины поступает много оружия, что идёт криминал, что будет значительно усиливаться система пограничных застав на границе с Украиной».

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Во время встречи с экс-президентом Украины Виктором Ющенко 8 октября Лукашенко снова жаловался на резко возросший поток контрабандного оружия и боеприпасов через украинскую границу.

«Влияние событий на Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — подчеркнул Лукашенко.

Эксперт отметила, что 23 сентября представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска на другую площадку. Причиной стала поддержка позиций России в ООН со стороны белорусской делегации.

«Парадигма отношений между Минском и Киевом меняется. Меняется прямо сейчас. Не в лучшую или в худшую сторону — просто меняется, становится более прагматичной», — отмечает Гречулина.

Белорусско-украинская граница

Reuters

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25—26 октября в Гомеле должен состояться первый форум регионов Белоруссии и Украины. Мероприятие по своему формату схоже с тем, что пройдёт в Могилёве. Только вместо российского лидера Александр Лукашенко будет принимать своего украинского коллегу Петра Порошенко.

«Совпадение дат явно не случайное, — утверждает Гречулина. — Рискну предположить, что белорусский президент во всей этой ситуации выступает неким негласным проводником российских инициатив по урегулированию в Донбассе. Такое урегулирование крайне важно и для Порошенко, у которого выборы уже меньше чем через полгода. Но лично обсуждать это с Путиным он не рискнёт — приходится действовать через белорусское руководство».

Схожую точку зрения высказал в беседе с RT и Владимир Жарихин.

«Я не исключаю, что во всём этом есть особая посредническая роль Лукашенко, — подчеркнул он. — Потому что после всего того, что натворил Порошенко на Украине, того, какие законы он напринимал, думаю, у Владимира Путина желание взаимодействовать с ним напрямую исчезло напрочь».