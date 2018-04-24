«Нам сейчас не до референдума»: о чём говорил в послании к народу и Национальному собранию Александр Лукашенко

Александр Лукашенко выступил с традиционным ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Основными темами обращения президента Белоруссии стали перспективы экономического роста, референдум по вопросу изменения Конституции, укрепление позиций республики в международной торговле и политике, а также борьба с коррупцией. По мнению экспертов, в этом году белорусский лидер особо подчеркнул неприемлемость резких перемен во внутриполитической жизни. О новом векторе развития Белоруссии — в материале RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с традиционным посланием к народу и Национальному собранию. Кроме депутатов двух палат парламента, выступление белорусского лидера слушали члены правительства, руководители местных органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, дипломаты и редакторы государственных СМИ. В прошлые годы после выступления следовали вопросы президенту из зала, в этот раз традиция была нарушена. Послание Лукашенко заняло 1 час 20 минут (в прошлые годы в среднем длительность выступления была около четырёх часов).

Белорусский лидер начал своё послание с описания того, в каком сложном мире сегодня вынуждена существовать Белоруссия.

«Мы вступили в эпоху неопределённости, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться и отстранённо наблюдать за происходящим... Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Всё это сопровождается ростом напряжённости и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать, — сказал Лукашенко. — Мы видим жёсткое лоббирование, порой насаждение собственной экономической и политической выгоды, неприкрытую враждебность к оппонентам. Национальный эгоизм, пренебрежение интересами своих партнёров и даже союзников, эгоцентризм, попрание международных норм становятся неотъемлемой частью политики ведущих мировых игроков».

Внутренний потенциал

Главную цель государства в ближайшей перспективе Александр Лукашенко обрисовал так: достижение ВВП объёмом $100 млрд к концу следующей пятилетки (сегодня — $52,78 млрд). Причём делаться это должно прежде всего за счёт новых и высоких технологий, то есть экономика должна расти независимо от стоимости нефти, конъюнктуры цен на калий или продукты питания.

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«На традиционной продукции зарабатывать хорошие деньги сложно, особенно сейчас. Из-за политики игнорируются базовые принципы международной торговли», — констатировал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года им был принят декрет, создавший в стране особо льготные условия для развития IТ-бизнеса. Теперь же белорусский президент предписал ещё и всей вертикали власти помогать бизнесу в создании новых рабочих мест.

«Совместными усилиями негативные тенденции последних лет мы вроде бы преодолели — низкий уровень инфляции, восстанавливаются объёмы экспорта, улучшается структура платёжного баланса. Денег столько, сколько мы зарабатываем, и для решения проблем печатный станок не включаем, — отметил Лукашенко. — Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла независимо от того, сколько стоит нефть и какой её объём мы переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания. Чтобы внешние факторы влияли на нас минимально».

Референдум откладывается

Главной неожиданностью послания стал публичный отказ белорусского президента от планов проводить референдум по внесению изменений в Конституцию. Ещё накануне политологи и журналисты считали скорую конституционную реформу делом практически решённым. Спорили только о том, какие именно вопросы Лукашенко в своём послании предложит вынести на референдум. Более того, о необходимости в скором времени поменять Конституцию, перераспределить полномочия между ветвями власти говорил и белорусский президент, и чиновники из его окружения.

Однако в обращении к народу и Национальному собранию Александр Лукашенко не стал анонсировать конституционную реформу.

«Нам сейчас не до референдума. Нам надо в этой хаотичной опасной ситуации в мире выстоять. Надо прекратить эту волтузню. Ибо будет, как в Армении. Если будет референдум, об этом будет заявлено заранее»,— сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент отметил, что дал Конституционному суду поручение: совместно с учёными, юристами и депутатами подготовить нужные изменения. В частности, часть полномочий президента может быть передана другим ветвям власти. Но, по словам Лукашенко, эти изменения будут приняты только «когда придёт время».

«Если кто-то рассчитывает, что мы примем новую Конституцию и тем самым создадим фундамент для «майданов» и «майданутых», то этого в стране не будет, пока я президент. Это надо чётко понимать», — сказал он.

По мнению белорусского политолога Светланы Гречулиной, белорусский лидер всерьёз обдумывал проект перераспределения полномочий между ветвями власти через изменения Конституции, но пока он решил отказаться от этой идеи, чтобы сохранить в стране стабильность, крайне важную для экономического развития.

«Из его слов стало понятно: он колебался до последнего момента. Но события последних дней в Ереване показали ему: важнее сохранить сейчас стабильность в стране», — подчеркнула Гречулина в беседе с RT.

«Экономическая дипломатия»

Много внимания Александр Лукашенко уделил вопросам внешней политики. С одной стороны, он подчёркивал приверженность Белоруссии евразийской интеграции, а с другой — говорил о развитии «экономической дипломатии», то есть о стремлении развивать торгово-экономические отношения с разными странами, независимо от того, входят они в сферу интересов России или Запада.

«На мой взгляд, главным тезисом послания было то, что упор будет и далее делаться на «экономическую дипломатию». Лукашенко только на днях вернулся из Молдавии, и теперь в послании он об этом вспомнил: «Я сказал молдавским руководителям, что перестану их уважать, если потеряют суверенитет. Давайте покупать в Молдове вино, и они будут нашими! Зачем пытаться их задушить, если они маленькие? В данном случае глава Беларуси ментально не отделяет себя от России. Санкционным войнам он противопоставляет белорусскую «экономическую дипломатию». На практике это выражается в активной торговле, например, с Украиной, Грузией, Молдовой, странами ЕС», — прокомментировала слова белорусского лидера Гречулина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи в Кишинёве, 18 апреля 2018 года

© Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

По мнению главы Белоруссии, сейчас общая стратегическая задача страны — «повышение роли Белоруссии в региональной и международной политике».

«Нужно сделать Белоруссию привлекательной для богатых людей со всего мира», — также заявил Лукашенко.

Это как раз особенность белорусской внешней политики: все действия на международной арене увязываются с экономическими интересами страны, отмечают эксперты.

«У нас нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера. Мы испытываем гордость за свою страну, имеем право требовать уважения к себе, — сказал Александр Лукашенко. — Стремление Украины, Молдовы, Грузии к более глубокой интеграции с Евросоюзом — не препятствие для нашего активного торгово-экономического сотрудничества».

Коснулся белорусский лидер и проблемы сирийского урегулирования.

«Стабилизировать ситуацию в этой измученной семилетним конфликтом стране сирийским властям просто не дают. В ход идут все возможные средства, начиная от поддержки вооружённой оппозиции, истерии в СМИ и заканчивая прямыми ракетными обстрелами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Борьба с коррупцией

Ещё один вопрос, которому Александр Лукашенко в своём послании уделил внимание, — борьба с коррупцией. По его словам, в этом году КГБ раскрыл масштабную коррупционную сеть в сфере поставок спецодежды для госпредприятий.

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«Слушайте, что там творится! Мне стыдно читать. С частников фактически вымогали крупные взятки под угрозой создания искусственных препятствий при участии в конкурсах на закупку продукции. С поличным при получении взяток были задержаны должностные лица крупных предприятий... В настоящее время проводится расследование, — сказал белорусский президент. — Хуже только ситуация, когда сам руководитель берёт взятки, как, например, директор Департамента по авиации. Здесь у меня разговор короткий: взял мзду — ответишь! В системе Минтранса всё чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, необходимо самым кардинальным образом навести там порядок».

По словам белорусского аналитика Антона Платова, Лукашенко в 1994 году пришёл к власти, используя имидж именно главного борца с коррупцией, и эта проблема ему хорошо знакома.

«Сегодня Белоруссия — наименее коррумпированная страна на постсоветском пространстве, — прокомментировал слова Лукашенко в беседе с RT Платов. — Но проблема как таковая никуда не девается, никто в мире ещё не смог побороть коррупцию на 100%. Так что неудивительно, что глава Беларуси обращается к этой теме — он сохраняет обратную связь со своими избирателями».