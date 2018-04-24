Лукашенко заявил о необходимости сделать Белоруссию привлекательной для богатых людей со всего мира

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости сделать страну привлекательной для богатых людей со всего мира.
Лукашенко заявил о необходимости сделать Белоруссию привлекательной для богатых людей со всего мира
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы должны серьёзно подумать о том, как сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего мира. Поручаю Совету министров и Национальному банку глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы. Необходимо создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По мнению президента, страна должна быть интересной, особенной, чем-то выделяться в современном мире.

«Цель — чтобы в Белоруссию, чистый, спокойный и комфортный уголок Европы, как магнитом тянуло самых лучших и умных», — добавил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что Совету министров и Национальному банку в ближайшие годы необходимо перерасти долговую нагрузку, чтобы оставить будущим поколениям страну без долгов.

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