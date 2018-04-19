Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузой в Молдавии
Главы государств, в частности, посетили выставку современной белорусской сельхозтехники.
«В каждом селе Молдавии, в каждом населённом пункте есть белорусский трактор. Он самый надёжный, и наш народ к нему привык. Его охотно покупают», — заявил Додон.
Также оба президента на тракторах засеяли поле кукурузой. Додон пообещал осенью отправить в Белоруссию собранный урожай.
В декабре 2017 года президент Молдавии выразил надежду на то, что прокатится вместе с Лукашенко на тракторе.