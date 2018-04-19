Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузой в Молдавии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и молдавский лидер Игорь Додон приняли участие в церемонии «День поля», посвящённой началу посевной кампании в Молдавии, передаёт агентство БЕЛТА.

Главы государств, в частности, посетили выставку современной белорусской сельхозтехники.

«В каждом селе Молдавии, в каждом населённом пункте есть белорусский трактор. Он самый надёжный, и наш народ к нему привык. Его охотно покупают», — заявил Додон.

Также оба президента на тракторах засеяли поле кукурузой. Додон пообещал осенью отправить в Белоруссию собранный урожай.

В декабре 2017 года президент Молдавии выразил надежду на то, что прокатится вместе с Лукашенко на тракторе.

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