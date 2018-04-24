Лукашенко: сирийским властям просто не дают стабилизировать ситуацию в стране

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания народу и Национальному собранию заявил, что сирийским властям «просто не дают стабилизировать ситуацию в стране».
Лукашенко: сирийским властям просто не дают стабилизировать ситуацию в стране
  • Александр Лукашенко
  • Reuters

«Стабилизировать ситуацию в этой измученной семилетним конфликтом стране сирийским властям просто не дают. В ход идут все возможные средства, начиная от поддержки вооружённой оппозиции, истерии в СМИ и заканчивая прямыми ракетными обстрелами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США и союзников по Сирии является нарушением международных правил.

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