Шойгу назвал удар США и союзников в Сирии нарушением международных правил

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США и союзников по Сирии является нарушением международных правил.
Шойгу назвал удар США и союзников в Сирии нарушением международных правил
  • Reuters

Об этом Шойгу сказал в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Циляном.

«Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности (СБ) ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По мнению главы Минобороны, удар осуществлён «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.

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