«От отношений России и Запада зависит и Белоруссия»: Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждалось на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи. По словам Лукашенко, лидеры затронули вопросы отношений России и Запада, ситуацию в ОДКБ, в также проблемы двусторонних связей, в частности в экономической сфере. В то же время глава государства подчеркнул, что на встрече с Путиным они не касались вопросов нефти, газа и кредитов. Между тем эксперты отмечают, что между двумя странами нет критических разногласий. Аналитики полагают, что в ходе саммита лидерам удалось договориться о путях решения существующих конфликтов.

Встреча лидеров России и Белоруссии была ожидаемым событием политического календаря. Владимир Путин ещё 23 июля пригласил Александра Лукашенко «обсудить насущные вопросы» в Сочи «в ближайшее время». В повестке переговоров значились «широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках».

В свою очередь, эксперты прогнозировали, что в центре обсуждения также окажутся двусторонние экономические отношения, прежде всего в углеводородной сфере.

Саммит состоялся 22 августа. Перед началом президенты союзных стран кратко обрисовали журналистам, что планируют обсудить. Владимир Путин в приветственном слове упомянул возможность «поговорить с глазу на глаз по вопросам, которые относятся к двусторонним отношениям и к проблемам международного характера». В свою очередь, белорусский президент дипломатично подтвердил, что в отношениях между странами накопился ряд проблем, которые могут разрешить только президенты в ходе личной встречи.

«У нас есть проблемы, которые решаются быстро и которые долго не решаются, но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время», — сказал Александр Лукашенко.

В рабочем порядке

По мнению экспертов, значимых конфликтов между Белоруссией и Россией действительно нет.

«Есть какие-то разногласия, но ни одно из них не критично для двусторонних отношений. Просто у Минска и Москвы есть разные мнения по разного рода проблемам, — подчеркнул в беседе с RT доцент МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш. — Однако эти вопросы требуют своего решения. В частности, запланированный Россией на следующий год налоговый манёвр, из-за которого значительно упадут доходы белорусского бюджета».

Переговоры лидеров двух стран прошли после перемен в белорусском правительстве: новая команда, как отмечают эксперты, оказалась молодой и либеральной. Аналитики также обратили внимание, что перестановки в кабинете были сделаны на фоне «шероховатостей» двусторонних отношений в нефтегазовой сфере — из-за чрезмерного реэкспорта Белоруссией углеводородов страдал российский бюджет.

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«Давайте не забывать, что у нас Союзное государство. И давайте не забывать, что Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнёр, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Объём отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются. В том числе для этого и происходят такие встречи двух президентов».

Информации об итогах саммита в Сочи не было несколько дней. И журналисты начали строить всевозможные предположения.

«Ничего не случилось... Переговоры прошли очень хорошо», — успокоил представителей СМИ пресс-секретарь президента России.

Отношения с «искрой»

Вечером 26 августа Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как прошли и чем завершились переговоры в Сочи с Владимиром Путиным.

«Переговоры действительно прошли в очень хорошей, дружеской, как раньше говорили, атмосфере. У нас действительно очень дружеская была атмосфера. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было», — подчеркнул белорусский лидер в начале интервью.

По его словам, на встрече с российским коллегой обсуждались, в частности, внешнеполитические проблемы.

«Мы также обсудили вопросы международных отношений. И меня интересовала позиция самого президента и России, взгляды на международные отношения, и прежде всего американо-российские отношения. Этот контекст касается и нас, потому что от взаимоотношений России с Западом, и особенно с США, — хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем, — зависит и развитие Беларуси», — сказал Лукашенко.

Как отметил белорусский лидер, Владимир Путин рассказал ему о своих недавних переговорах с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и частном визите на свадьбу австрийского министра. В ходе встречи были затронуты вопрос сотрудничества в ОДКБ и ситуация вокруг нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Отдельное внимание было уделено вопросам двусторонних отношений, прежде всего экономических.

«Как Россия для Беларуси, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем. Мы — народы от одного корня, родные люди. Вот отсюда и наша ангельская роль» — так Лукашенко охарактеризовал отношения между Москвой и Минском.

Белорусский президент пояснил, что обратная сторона этого — «величайшая экономическая зависимость» от соседней страны и её рынка.

Среди практических вопросов лидеры двух стран обсудили строительство атомной электростанции, автомобильные перевозки, утилизационный сбор на продукцию.

«Некоторые пишут, что мы обсуждали нефть, газ и кредиты. Слушайте, мы вообще не касались на этой встрече будущего нефти, газа и кредитов. По этим вопросам приняты решения. По крайней мере по нефти и газу мы пока действуем в рамках тех решений, которые приняли», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии затронул и вопрос личных связей между лидерами стран, подчеркнув, что если между ним и Путиным иногда и «искрит», то это потому, что отношения между главами государств очень тесные, неформальные.

«Задача президентов»

По мнению экспертов, главный итог переговоров — решение продолжить их в скором времени в расширенном составе с участием членов правительств двух стран. Такая встреча по договорённости Владимира Путина с Александром Лукашенко должна состояться уже в самом скором времени.

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«Российско-белорусский союз существует уже 22 года, и за всё это время не было ни одного случая, чтобы президенты не смогли договориться по актуальным проблемам взаимоотношений. Так что и сейчас, я уверена, Путин и Лукашенко определили контуры решений по всем важным вопросам, — сказала в беседе с RT белорусский политолог Светлана Гречулина. — А далее уже конкретные министры будут решать прикладные вопросы. Благо это есть кому делать. Например, одним из вице-премьеров в новом белорусском правительстве стал Игорь Петришенко, который до этого работал послом Белоруссии в России. Понятно, что в области белорусско-российских отношений он более чем компетентен. Под стать ему и другие руководители нового Совмина».

В частности, министры двух стран должны урегулировать спорные моменты в нефтегазовой сфере, считают эксперты.

Москва и Минск договорились до конца текущего года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу СТВ.

«Правительствам двух стран теперь предстоит принять какие-то решения, выработать формулу, которая бы всех устроила», — пояснил Коктыш.

По его мнению, и у Минска, и у Москвы есть свои интересы, которые они готовы отстаивать. И есть готовность достигать компромисса по всем спорным моментам.