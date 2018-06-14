«Прагматический подход должен преобладать»: Россия и Белоруссия обсуждают переход на расчёты в нацвалютах

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Вадим Долинин
Товарооборот между Москвой и Минском растёт быстрыми темпами второй год подряд. На сегодняшний день свыше 80% всех межгосударственных платежей проводится в российских рублях. Белорусская сторона предлагает ещё больше увеличить долю национальных валют в расчётах и, кроме того, использовать их не только для оплаты поставок той или иной продукции, но и при ценообразовании. 13 июня этот вопрос обсуждался в ходе заседания Совета министров Союзного государства на уровне премьеров. От чего зависит принятие итогового решения и когда инициатива может быть реализована — в материале RT.
«Прагматический подход должен преобладать»: Россия и Белоруссия обсуждают переход на расчёты в нацвалютах
  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков (второй слева) на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, 13 июня 2018.
  • © Александр Астафьев / РИА Новости

Для снижения зависимости

13 июня в Москве на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии много говорили о взаимной торговле. По мнению обеих сторон, в этом направлении всё складывается довольно неплохо: за 2017 год товарооборот между Москвой и Минском вырос на 23,5% — до $32,4 млрд, а за четыре месяца нынешнего года — на 17%. К концу декабря вполне реально выйти и на цифру в $40 млрд, как это было в 2012—2013 годах, до падения цен на нефть и начала «санкционных войн».

Россия в основном продаёт в Белоруссию сырьё, энергоносители, оборудование, металлы, продовольствие и химию. Белоруссия поставляет в РФ продовольствие, сельхозтовары, транспортные средства, текстиль.

  • © Артём Житенёв / РИА Новости

«В этом году мы не снижаем темпов. Рост взаимной торговли за четыре месяца — порядка 17%. Речь идёт об увеличении поставок, — заявил на союзном Совмине премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. — Среди других значимых результатов — то, что четыре из пяти платежей при взаимных расчётах, около 83%, в прошлом году были проведены в российских рублях. Это, во-первых, говорит об определённом доверии к российской национальной валюте, а во-вторых, снижает нашу зависимость — что самое главное, конечно — от внешней конъюнктуры».

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Его белорусский коллега Андрей Кобяков также поднял тему применения национальных валют в двусторонних расчётах. «За прошлый год взаимный товарооборот... на 80 с лишним процентов обеспечен платежами в национальных валютах, прежде всего в российском рубле. Здесь бы хотел добавить, что хорошо бы было, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался в национальных валютах: в российских и белорусских рублях».

Белорусский премьер на заседании Совета министров Союзного государства не зря заговорил именно про ценообразование в национальных валютах.

Для расчётов в рублях между двумя странами нет никаких преград, но периодически возникают проблемы из-за колебаний курса российского рубля. Связаны они с тем, что цена на тот или иной товар или сырьё рассчитывается производителем по привычке в долларах США. В результате покупатель планирует приобрести товар по одной цене, но из-за некстати случившегося скачка курса (можно вспомнить весеннее падение рубля) ему приходится нести дополнительные затраты.

При этом в Белоруссии процессы ценообразования достаточно формализованы и в значительной степени регулируются государством, а вот в России этот вопрос в большей мере определяется рыночными механизмами.

«Можно двигаться вперёд»

Как рассказал RT источник в белорусском правительстве, чтобы предпринять практические шаги в сфере перевода ценообразования на нацвалюты, руководству Союзного государства потребуется инициировать целый процесс. Нужно будет разработать нормативно-правовые акты, соответствующим образом регулирующие внешнюю торговлю и бухгалтерский учёт, после чего применить их на практике. Понятно, что это займёт определённое время, но за год вполне можно управиться, считает источник RT.

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«В двусторонних расчётах между Россией и Белоруссией и так уже широко используются национальные валюты. Что касается ценообразования, то, возможно, речь идёт о том, чтобы ещё расширить использование национальных валют, а не фиксировать как-то цены. У некоторых товаров, таких как нефть и газ, ценообразование по самой природе своей происходит в долларах, и тут тяжело будет перейти на рубли. Контрактные цены можно, конечно, перевести на рубли, но от этого ценообразование не перестанет быть в долларах», — пояснил в комментарии RT руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) Дмитрий Коршунов.

По его словам, что касается расширения использования национальных валют, то тут можно двигаться вперёд, поскольку исследование, проведённое ЦИИ ЕАБР, показало, что более половины респондентов рассчитывают на расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Расчёты в национальных валютах имеют определённые преимущества: это и снижение транзакционных издержек, и возможность избежать рисков, связанных с девальвацией и постоянными колебаниями, пояснил Коршунов. С другой стороны, есть и препятствия, но они носят скорее макроэкономический характер, нежели регуляторный. Это высокие валютные риски, сложившиеся бизнес-практики, отсутствие каких-то экономических стимулов переходить с долларов и евро на национальные валюты. «Чтобы эти вещи преодолеть, нужно в первую очередь развивать финансовые рынки — двусторонние и многосторонние. Речь идёт не только о Белоруссии, но и обо всём Евразийском экономическом союзе», — подчеркнул Дмитрий Коршунов.

Единая валюта для ЕАЭС

«Уже много раз вопрос единой валюты для расчётов поднимался внутри ЕАЭС. Назарбаев (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — RT) предлагал создать специально для этого «алтын», Путин — использовать российский рубль. Советник российского президента Сергей Глазьев в последнее время вообще продвигает идею собственной криптовалюты ЕАЭС, — прокомментировал сложившуюся ситуацию RT белорусский экономист Дмитрий Неумержицкий. — Вопрос в том, имеет ли смысл Союзному государству подстраивать систему расчётов и ценообразования под свои нужды или лучше сделать это немного позже, но уже в масштабе всего Евразийского экономического союза? Во втором случае отдача будет куда больше».

«Нужно развивать сегменты рынка, которые во многом отсутствуют, — считает Дмитрий Коршунов. — Допустим, срочный биржевой рынок. В Белоруссии его нет, и не во всех странах Евразийского союза он есть. А даже там, где он есть, не везде присутствуют те инструменты, которые можно использовать для хеджирования тех или иных валютных рисков для расчётов в национальных валютах».

  • © Максим Блинов / РИА Новости

Развитие этих инструментов будет способствовать увеличению доли нацвалют и, как следствие, усилению торговли, а инвестиционная активность начнёт увеличиваться за счёт снижения рисков, связанных с валютами, полагает эксперт.

Что касается отхода от использования доллара, то тут специалист ЕАБР упоминает два возможных подхода. Один лозунговый: уйти от доллара — перейти к рублю, а другой прагматический: использовать национальные валюты там, где это выгодно и удобно. «Прагматический подход должен преобладать. Запретительные меры только подорвут доверие к национальным валютам. Агенты будут пытаться окольными путями перейти на доллары. Единственный выход — идти по пути развития рынков, развития торговли, интеграции», — уверен Коршунов.

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