Россельхознадзор ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии

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Россельхознадзор ограничил поставки продукции с «Пружанского молочного комбината» из Белоруссии с 31 мая, передаёт Nation News со ссылкой на сообщение ведомства.
Россельхознадзор ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Такое решение связано с повторным выявлением в сыре противогрибкового препарата — натамицина.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции белорусского предприятия «Покет-Пак» из-за обнаружения натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России, говорится на сайте Россельхознадзора.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.

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