Россельхознадзор ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии
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- РИА Новости
Такое решение связано с повторным выявлением в сыре противогрибкового препарата — натамицина.
Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции белорусского предприятия «Покет-Пак» из-за обнаружения натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России, говорится на сайте Россельхознадзора.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.