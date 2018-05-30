Россельхознадзор ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии

Россельхознадзор ограничил поставки продукции с «Пружанского молочного комбината» из Белоруссии с 31 мая, передаёт Nation News со ссылкой на сообщение ведомства.

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РИА Новости

Такое решение связано с повторным выявлением в сыре противогрибкового препарата — натамицина. Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции белорусского предприятия «Покет-Пак» из-за обнаружения натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России, говорится на сайте Россельхознадзора. Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.