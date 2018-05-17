Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама

Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области обнаружили 25 тонн заражённого риса из Вьетнама, сообщает «Янтарный край».

Некарантинный объект — короткоусый рыжий мукоед — был найден в грузе в пограничном контрольном ветеринарном пункте «Порт Балтийск».

Как рассказали в управлении, зерно и продукты его переработки, ввозимые из стран распространения капрового жука, при выявлении в них любых живых насекомых подлежат профилактическому обеззараживанию в транспортном средстве. Если это невозможно, то производится возврат или уничтожение.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области пресекли попытку ввезти в Россию тонну осетров.