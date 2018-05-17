Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама

Короткая ссылка
Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области обнаружили 25 тонн заражённого риса из Вьетнама, сообщает «Янтарный край».

Некарантинный объект — короткоусый рыжий мукоед — был найден в грузе в пограничном контрольном ветеринарном пункте «Порт Балтийск».

Как рассказали в управлении, зерно и продукты его переработки, ввозимые из стран распространения капрового жука, при выявлении в них любых живых насекомых подлежат профилактическому обеззараживанию в транспортном средстве. Если это невозможно, то производится возврат или уничтожение.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области пресекли попытку ввезти в Россию тонну осетров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных