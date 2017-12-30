Интеграция в действии: каких результатов достиг Евразийский экономический союз в 2017 году

Уходящий год стал самым успешным в трехлетней истории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Товарооборот между входящими в него странами по итогам периода с января по октябрь 2017 года вырос на 26,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года и достиг почти $44 млрд. С 1 января 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, который позволит углубить интеграционные процессы. Эксперты прогнозируют дальнейший рост организации, расширение единого рынка услуг до 60% и отмечают, что следующим этапом её развития должен стать валютный союз. Об итогах и перспективах работы ЕАЭС в 2017 году — в материале RT.

ЕАЭС в цифрах

26 декабря на неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал экономические итоги года на пространстве СНГ успешными. Он констатировал, что товарооборот между государствами СНГ в 2017 году вырос почти на 25%. При этом глава Белоруссии признал, что в основе этого роста — успехи Евразийского экономического союза. Лукашенко напомнил, что в наступающем году в ЕАЭС будет председательствовать Россия, и выразил надежду, что в этот период она предложит серьёзные инициативы по укреплению союза.

Уходящий год можно назвать первым действительно успешным в короткой истории ЕАЭС. Напомним, что Евразийский экономический союз был запущен с 1 января 2015 года. Организация создавалась прежде всего как торговый союз, но за 2015 год товарооборот между входящими в неё странами рухнул на 40%, а за 2016 год — на 15%. Причины были очевидны: падение цен на нефть и «война санкций» привели к падению российского рубля и сокращению потребления на российском рынке. Это потянуло за собой экономику Белоруссии, промышленные предприятия которой ориентированы на российский рынок. Досталось и Казахстану, экономика которого в значительной степени зависит от сырьевого экспорта.

Но в 2017 году маятник качнулся в обратную сторону. 21 декабря на парламентских слушаниях «Трёхлетие подписания Договора о ЕАЭС и инициативы российского председательства в 2018 году» министры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали, что взаимная торговля стран Евразийского экономического союза по итогам января — октября 2017 года в сравнении с тем же периодом прошлого года выросла на 26,7%, причём рост наблюдается по большинству товарных позиций.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Армении Серж Саргсян, президент Белорусси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, 2017

globallookpress.com

© Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что союз, смягчив последствия мирового финансового кризиса, позволил государствам-членам выйти на траекторию планомерного экономического развития. Её слова приводит сайт ЕЭК. В результате улучшились многие показатели социально-экономического развития стран ЕАЭС. По итогам десяти месяцев 2017 года рост взаимной торговли составил 26,7% и достиг почти $44 млрд. Взаимная торговля увеличилась по всем межстрановым товарным потокам (от 123% до 136%) и по большинству товарных позиций.

«Важно также отметить опережающую динамику экспорта несырьевых товаров, — сказала Валовая. — Стоимостной объём поставок этого вида товаров на рынок союза за январь — октябрь 2017 года увеличился на 32,7% при росте общего объёма экспорта на 27,7%».

Курс на интеграцию

Бывший премьер Белоруссии, а теперь министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский рассказал, что благодаря интеграционным процессам рост промышленного производства в странах ЕАЭС за десять месяцев 2017 года составил 2,5%, в сельском хозяйстве — 2,7%.

«В АПК в будущем году нам предстоит выстроить эффективные механизмы взаимодействия по основным сельхозтоварам в целях снижения зависимости от импортных поставок и выхода на внешние рынки, — сказал Сидорский. — К числу перспективных направлений относятся проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, садоводстве, сахарной, масложировой и других отраслях».

В свою очередь, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков сообщил, что ЕЭК работает над концепцией формирования общего финансового рынка государств Союза. «Общий финансовый рынок государств ЕАЭС будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества, повышению уровня финансовой глубины наших стран и станет мощным импульсом для их устойчивого экономического роста» — отметил он.

По словам Жаксылыкова, формирование в рамках ЕАЭС единого рынка услуг, который уже де-юре функционирует в 43 секторах, позволит создать рабочие места, снизить цены и тарифы и, как следствие, повысить рост денежных доходов людей. В 2017 году начата реализация 20 планов либерализации экономики, итогом которой будет расширение единого рынка услуг до 60%.

Особо значимый вопрос экономической жизни ЕАЭС — Таможенный кодекс союза, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Однако ещё не все страны его ратифицировали.

«Армения, Беларусь, Казахстан и Россия уже ратифицировали новый Таможенный кодекс, — сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. — Со дня на день мы ожидаем верификационные грамоты от остальных сторон».

По словам министра, ТК ЕАЭС переводит союз на новую ступень интеграции в таможенной сфере.

«Мы получаем законодательство максимально прямого действия, которое унифицирует правила попадания товаров на общий союзный рынок, — отметил Кадыркулов. — Такой кодекс, мы надеемся, не только укрепит торговые связи ЕАЭС, но и привлечёт в него новые инвестиции. И самое главное, ТК ЕАЭС — это первый документ в практике союза, который полностью ориентирован на электронные технологии. Он станет основанием для оцифровки всей системы регулирования внешнеэкономической деятельности в союзе».

Что же касается внешнеэкономических связей, то объём внешней торговли продукцией ЕАЭС со странами, не входящими в союз, за период с января по сентябрь 2017 года составил $450,8 млрд: экспорт — $274,3 млрд, импорт — $176,5 млрд.

Особая роль

По словам экспертов, Россия с самого начала была главным «двигателем» Евразийского экономического союза, и сегодняшний экономический рост в ЕАЭС — в большой степени заслуга России.

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«Надо понимать, что рост товарооборота касается прежде всего двусторонней торговли — между Казахстаном и Россией, между Россией и Белоруссией. Это связано с общим подъёмом, выходом из рецессии российской экономики. И в меньшей степени — с развитием Евразийского экономического союза как такового, — подчеркнул в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. — Нужно учитывать, что всё-таки почти 90% рынка ЕАЭС — это российский рынок, и экономический потенциал союза на 80% — это потенциал России. Так что объективные причины наблюдаемого подъёма — это выход из рецессии российской экономики».

Как заявил недавно посол Белоруссии в России Игорь Петришенко, в январе—октябре 2017 года объём российско-белорусской торговли значительно вырос.

«В текущем году тренд восстановления и роста экономики наблюдается как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Основной индикатор — уровень торговых экономических отношений, уровень товарооборота. Он достиг $26 млрд», — заявил Петришенко.

По его словам, эта сумма на 22,2% выше объёмов торговли в 2016 году. Россия остаётся главным торгово-экономическим партнёром Белоруссии: её доля во внешней торговле республики составляет 51,3%. В свою очередь, Белоруссия входит в пятёрку главных торговых партнёров России.

Торговый павильон «Белорусская лавка»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Как заявил недавно премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, по итогам 2017 года товарооборот с Россией может достичь $28 млрд.

Выигрывают и другие страны ЕАЭС. Так, для Киргизии важным стало упрощение процедур и правил, регулирующих трудовую миграцию. Сейчас в России работает около 600 тыс. выходцев из Киргизии. Благодаря ЕАЭС они получили такие же права на трудоустройство, как и остальные члены союза. Граждане республики могут работать в России без патентов, квот, сдачи экзамена на знание русского языка и других разрешений.

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Самый очевидный плюс для Армении — рост экспорта в Россию на 87% (в основном продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности). Товарооборот между Москвой и Ереваном в этом году вырос на 10%, тогда как в 2015-м экспорт в Россию сократился почти на треть. Теперь же объём экспортных поставок Республики Армения на рынок ЕАЭС по всем товарным группам вырос в полтора раза.

Казахстан выигрывает за счёт того, что в стране быстро растёт производство автомобилей (свои сборочные предприятия открыли международные концерны). Объём их выпуска в республике в 2017 году вырос в четыре раза по сравнению с 2016-м. Эксперты связывают подобные сдвиги с открытием новых рынков сбыта на территории стран ЕАЭС.

Проблемы и перспективы

Как и любая сложная и масштабная структура, ЕАЭС сталкивается с целым рядом проблем. Одна из главных — дисбаланс внутри союза.

«Судя по всему, в наступающем году экономика России продолжит свой рост, и это скажется на жизни всего Евразийского союза. Но есть некоторые проблемы — например, товарооборот между Белоруссией и Казахстаном (не говоря уже про торговлю между Белоруссией и Киргизией, Арменией) — он мизерный, — отмечает Суздальцев. — То есть Россия остаётся главным торговым центром ЕАЭС. Чтобы экономика ЕАЭС крепла, нужно, чтобы торговые отношения между странами шли напрямую».

По словам эксперта, ещё одна проблема — малый объём внутренней торговли инвестиционными товарами, то есть теми, которые обеспечивают рост прибавленной стоимости в дальнейшем. Это прежде всего машины и оборудование. Тут некоторый рост демонстрируют только Россия и Белоруссия. Белоруссия, например, старается размещать сборку своей техники на территории Казахстана и России. Но в целом пока 90% потребляемых инвестиционных товаров производится за пределами ЕАЭС.

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«Есть ещё некоторые проблемы. Например, при создании единых рынков. Внутри ЕАЭС уже создан единый рынок фармацевтики, запускают другие рынки, но только к 2025 году обещают создать единый рынок нефти и газа, немного раньше — единый рынок электроэнергии, — рассказал Суздальцев. — Отсутствие таких единых рынков сегодня заметно сдерживает развитие промышленности, её техническое перевооружение».

Другой пока не урегулированный вопрос, который отмечают эксперты, — это технические регламенты ЕАЭС, которые постоянно уточняются, дорабатываются, но всё равно есть сомнения в их выполнимости. Это связано с тем, что значительная доля продукции, поступающей, например, в Россию, заявляется как казахстанский или белорусский экспорт, но на самом деле происхождение этих товаров, соответственно, китайское или европейское.

По мнению Суздальцева, следующим этапом развития ЕАЭС должен стать валютный союз.

«Однако об этом пока речь не идёт, говорят только о возможном создании некой криптовалюты как единой валюты ЕАЭС», — резюмировал эксперт.

В будущем ЕАЭС может расширить свою географию. Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом проявляют около 50 стран Европы, Азии и Латинской Америки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в мае 2017 года на форуме «Один пояс — один путь».

Президент России отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, также достигнуты договорённости о начале консультаций с Египтом, Индией, Сербией, Ираном и Сингапуром.

«В целом мы говорим о так называемом большом евразийском партнёрстве. Речь идёт о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — подчеркнул Владимир Путин.