Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на поставки молочной продукции

Представители Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений в поставках молочной продукции.

«В документе прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Белоруссии», — говорится в сообщении российского ведомства.

Как отмечается, стороны также пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырёх белорусских предприятий.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке производства нескольких белорусских предприятий.