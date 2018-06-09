Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на поставки молочной продукции
- РИА Новости
«В документе прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Белоруссии», — говорится в сообщении российского ведомства.
Как отмечается, стороны также пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырёх белорусских предприятий.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке производства нескольких белорусских предприятий.