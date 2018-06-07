Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке нескольких белорусских предприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

«При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечается, в частности, содержание нитратов выявлено в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО «Минский молочный завод №1», СООО «Данон Пружаны», ГП «Молочный гостинец» и Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Ранее стало известно, что Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.