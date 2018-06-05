Минсельхоз: ограничения на поставки белорусского молока не повлияют на цены в России
- РИА Новости
«Поскольку данный рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Республики Беларусь не повлияет на ценовую ситуацию», — отметили в министерстве.
В ведомстве добавили, что при этом увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию. Также в министерстве ожидают роста спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий на сырое молоко.
«Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока (для его производителей)», — заявили в Минсельхозе.
Ранее стало известно, что Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.