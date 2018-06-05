Минсельхоз: ограничения на поставки белорусского молока не повлияют на цены в России

Ограничения на поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии в Россию не отразятся на ценах на российском рынке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.

«Поскольку данный рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Республики Беларусь не повлияет на ценовую ситуацию», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что при этом увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию. Также в министерстве ожидают роста спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий на сырое молоко.

«Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока (для его производителей)», — заявили в Минсельхозе.

Ранее стало известно, что Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.