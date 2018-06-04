Россельхознадзор запретил поставку молока с двух предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор ввёл запрет на поставки молока с двух белорусских предприятий и разрешил поставку с одного.
Россельхознадзор запретил поставку молока с двух предприятий Белоруссии
  • Reuters

«Россельхознадзор вынужден констатировать факт того, что белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок», — говорится в сообщении.

Ограничения вводятся с 6 июня в отношении предприятия «Глубокский молочно-консервный комбинат», а также в отношении Березинского филиала ОАО «Здравушка-милк».

Кроме того, с 6 июня Россельхознадзор снимает запрет на поставки с предприятия «Молочные горки».

30 мая Россельхознадзор сообщил, что ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии.

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