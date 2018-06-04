Россия ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

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Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.
Россия ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Отдельно стоит отметить, что запрет коснётся также всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объёмом более 2,5 литра», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского ведомства Юлии Мелано.

Она отметила, что указанные ограничения не затронут молоко и молочную продукцию в упаковке объёмом 1 литр. 

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввёл запрет на поставки молока с двух белорусских предприятий и разрешил поставку с одного.

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