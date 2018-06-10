В Минске рассчитывают на снятие барьеров в поставке сельхозпродукции Москве

В Минске рассчитывают на достижение взаимопонимания с Россией по вопросу «снятия барьеров» в поставке белорусской сельхозпродукции с приходом нового руководства российской аграрной отрасли, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый в эфире ОНТ.

«Вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — это опытные люди, не понаслышке знающие работу… Я думаю, что с такой командой будут выстроены нормальные отношения, которые позволят снять эти барьеры, во многом искусственные, и дать возможность людям (компаниям Белоруссии и России. — RT) зарабатывать спокойно и уверенно», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Русого, аграрные отрасли обеих сторон должны работать в кооперации.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 11 июня отменит временные ограничения на поставки молочной продукции трёх белорусских предприятий.

Летом 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 2 тонн сыра из Сербии в Санкт-Петербург.