Россельхознадзор отменит ограничения на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 11 июня отменит временные ограничения на поставки молочной продукции трёх белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения будут отменены в отношении продукции следующих предприятий: ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ». Ранее представители ведомства и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии договорились о снятии взаимных ограничений на поставки молочной продукции. Летом 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 2 тонн сыра из Сербии в Санкт-Петербург.