В Польше надеются, что США примут решение по размещению военной базы в стране в 2019 году
- Reuters
«Ещё предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона», — добавил он в ходе беседы с газетой «Коммерсантъ».
Ранее руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу «Форт Трамп» у восточной границы страны.
Также глава польского Минобороны Мариус Блащак сообщил о создании рабочей группы по размещению американской военной базы.