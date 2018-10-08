В Польше надеются, что США примут решение по размещению военной базы в стране в 2019 году

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что Соединённые Штаты определятся с вопросом размещения военной базы в стране весной следующего года.
В Польше надеются, что США примут решение по размещению военной базы в стране в 2019 году
  • Reuters

«Ещё предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона», — добавил он в ходе беседы с газетой «Коммерсантъ».

Ранее руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу «Форт Трамп» у восточной границы страны.

Также глава польского Минобороны Мариус Блащак сообщил о создании рабочей группы по размещению американской военной базы.

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