В Польше создана рабочая группа по размещению военной базы США

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в республике.

«Это рабочая группа, которая обсуждает детали. Первая встреча её представителей состоялась две недели назад. Мы открыты по отношению друг к другу. Дискуссия продолжается», — приводит «Польское радио» слова министра.

Блащак отметил наличие большого количества мест в Польше, где могла бы размещаться военная база США, но не стал называть конкретное место.

Ранее руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу Форт Трамп у восточной границы страны.