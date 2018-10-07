В Белоруссии прокомментировали ситуацию с поставками российских нефтепродуктов

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Белорусский нефтехим будет обеспечен российскими нефтепродуктами в полном объёме в 2019 году. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
В Белоруссии прокомментировали ситуацию с поставками российских нефтепродуктов
  • Reuters

По его словам, переговоры практически находятся на завершающем этапе.

«Если говорить в общем о сути… то все субъекты хозяйствования будут обеспечены нефтехимической продукцией в полном объёме — и даже сверх того, что они планировали в этом и следующем году», — сказал Рыбаков в интервью телеканалу ОНТ.

В начале сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

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