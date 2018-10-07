В Белоруссии прокомментировали ситуацию с поставками российских нефтепродуктов
- Reuters
По его словам, переговоры практически находятся на завершающем этапе.
«Если говорить в общем о сути… то все субъекты хозяйствования будут обеспечены нефтехимической продукцией в полном объёме — и даже сверх того, что они планировали в этом и следующем году», — сказал Рыбаков в интервью телеканалу ОНТ.
В начале сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.