Лукашенко и Путин решили вопросы нефтяных пошлин и расчёта за газ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых окончательно урегулировали вопросы о поступлении в белорусский бюджет средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчётах Минска за поставляемый природный газ.
Лукашенко и Путин решили вопросы нефтяных пошлин и расчёта за газ
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Главы государств уточнили ряд вопросов... окончательно решён вопрос об исполнении договорённостей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчётах Белоруссией за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в заявлении.

Ранее Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.

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