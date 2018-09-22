Лукашенко и Путин решили вопросы нефтяных пошлин и расчёта за газ
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Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Главы государств уточнили ряд вопросов... окончательно решён вопрос об исполнении договорённостей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчётах Белоруссией за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в заявлении.
Ранее Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.