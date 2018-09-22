Лукашенко рассказал о результатах переговоров с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.
Лукашенко рассказал о результатах переговоров с Путиным
  • President of Russia/Twitter.com
  • globallookpress.com

«Основная часть переговоров была один на один с президентом. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжёлые переговоры. Но результативные», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что в формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Также стороны обсудили ситуацию на Украине.

Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. 

Также он отметил, что по вопросу рефинансирования долга в размере $1 млрд по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было. По словам Лукашенко, Белоруссия в ближайшее время получит шестой транш кредита в $200 млн по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. 

Кроме того, Лукашенко отметил, что стороны выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой нефтепродуктов. 

По его словам, Путина удивила ситуация с уменьшением квот для белорусских перевозчиков, этот вопрос также будет решаться. 

Также главы государств обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.

Лукашенко добавил, что у сторон есть понимание по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы.

Ранее Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что два государства могут решить накопившиеся вопросы до конца этого года.

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