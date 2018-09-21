Лукашенко пообещал решить вопросы между Россией и Белоруссией до конца года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что два государства могут решить накопившиеся вопросы до конца этого года.
Лукашенко пообещал решить вопросы между Россией и Белоруссией до конца года
  • © Jörg Carstensen
  • globallookpress.com

«Очень интересные есть выходы на решения многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

По его словам, «они и не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые — тяжёлые, поскольку увязаны большие финансовые потоки».

Президент Белоруссии отметил, что не видит особых проблем в решении этих вопросов.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москве и Минску нужно сверить часы по некоторым вопросам.

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