Лукашенко пообещал решить вопросы между Россией и Белоруссией до конца года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что два государства могут решить накопившиеся вопросы до конца этого года.

«Очень интересные есть выходы на решения многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

По его словам, «они и не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые — тяжёлые, поскольку увязаны большие финансовые потоки».

Президент Белоруссии отметил, что не видит особых проблем в решении этих вопросов.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москве и Минску нужно сверить часы по некоторым вопросам.