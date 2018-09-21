Путин заявил о необходимости «сверить часы» с Белоруссией
- РИА Новости
«В правительстве Белоруссии произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. В прошлое время, совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить», — цитирует РИА Новости Путина.
Как сообщалось, лидеры Белоруссии и России в ходе переговоров также намерены обсудить вопрос выделения Минску двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму $400 млн.
13 сентября первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов встретился в Москве с вице-премьером Белоруссии Игорем Петришенко. В ходе переговоров стороны обсуждали вопросы экономического сотрудничества двух государств.