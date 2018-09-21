«Политический и экономический формат»: какие вопросы поднимут Путин и Лукашенко на саммите в Сочи

В Сочи 21 сентября состоится встреча президентов России и Белоруссии. Двусторонние переговоры пройдут в расширенном формате. Помимо Владимира Путина и Александра Лукашенко, в саммите примут участие главы правительств и ряда ключевых министерств. Лидеры обсудят основные вопросы в отношениях государств, перспективы евразийской интеграции и актуальные международные проблемы. По мнению экспертов, в ходе переговоров также могут быть достигнуты соглашения по спорным вопросам в области энергетики и торговли.

Встреча 21 сентября была согласована в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 30 августа. Согласно анонсам, она будет иметь стратегическое значение для дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

«В частности, президенты подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководства правительств, договорённость о которой была достигнута в Сочи. Как планируется, в переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов», — рассказали журналистам в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, по данным пресс-службы белорусского лидера, президенты проведут двустороннюю встречу в формате «один на один».

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы.

В пресс-службе главы Белоруссии также обозначили круг тем, которые обсудят президенты: «Стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике».

Стратегическая встреча

Как отмечают эксперты, внешнеполитический блок саммита будет посвящён выработке скоординированной позиции России и Белоруссии по основным международным вопросам. В повестке — события в Сирии, агрессивная торговая политика США, увеличение американского военного контингента в Польше, а также единая визовая политика Москвы и Минска для спортивных болельщиков в преддверии открывающихся в Белоруссии Европейских игр.

«На постсоветском пространстве действует множество интеграционных объединений, самые продвинутые из которых — Союзное государство (СГ) и Евразийский экономический Союз (ЕАЭС), — напомнила в беседе с RT белорусский политолог, доцент БГУ Юлия Лукинова. — Поэтому я думаю, 21 сентября немало внимания будет уделено обсуждению повестки евразийской интеграции».

Эксперты считают, что в свете давления Запада на совместные российско-белорусские проекты — в частности, строительство Белорусской АЭС, — на переговорах будет поднята и тема противодействия подобным «атакам».

Строительство второго энергоблока Белорусской АЭС возле города Островец

РИА Новости

© Виктор Толочко

Практический аспект

Учитывая присутствие высокопоставленных чиновников из экономических блоков правительств двух стран, на саммите могут быть подписаны некие базовые соглашения, отмечают аналитики. По словам белорусского экономиста Андрея Аксёнова, в правительстве Белоруссии рассчитывают закрыть те вопросы, которые в последние месяцы постоянно поднимаются то официальным Минском, то Москвой. Это белорусские требования по единому газовому рынку ЕАЭС, а также российские претензии по вопросу реэкспорта углеводородов.

Ещё 5 сентября в большом телеинтервью министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил: «Я думаю, что на этой встрече будут приняты конкретные решения, которые позволят нам, по крайней мере, на ближайшую перспективу, ликвидировать те разногласия, которые имеются на сегодняшний день».

Одним из главных экономических пунктов переговоров, как считает Аксёнов, станет нефтяная тема. Из-за начала реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере Минфин Белоруссии оценивает снижение доходов бюджета в следующем году на уровне $300 млн, что приведёт к необходимости сокращения расходной части.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин

© Пресс-служба президента Белоруссии

Напомним, что 3 сентября российский министр энергетики Александр Новак заявил о нецелесообразности поставок российских нефтепродуктов в союзную страну.

«Белоруссия обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии, нет», — сказал министр.

Инициатива российской стороны — ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссию — обусловлена недовольством российских энергетиков увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ, также известные как «пропан-бутан») на Украину и в Прибалтику, отмечают эксперты. Белорусскому бюджету это приносит дополнительные доходы, а российский бюджет, наоборот, теряет поступления.

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Поэтому Москва предложила ввести индикативный баланс поставок углеводородов (бензина, дизтоплива, мазута, СУГ), который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Беспошлинные поставки нефтепродуктов сверх этих объёмов будут запрещены. Более того, ещё в августе стало известно, что РФ ждёт компенсации за поставленные ранее нефтепродукты.

В повестке переговоров будет и вопрос выделения Минску двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на сумму $400 млн.

«В повестке дня 21 сентября — вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии ЕФСР на общую сумму $400 млн», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусского премьер-министра Сергея Румаса.

В числе других экономических вопросов, представляющих, по мнению экспертов, взаимный интерес для сторон, — перевод потоков белорусского экспорта из портов Литвы и Латвии в порты Ленинградской области России и совместное участие Москвы и Минска в китайском суперпроекте «Новый Шёлковый путь». Не останутся без внимания и вопросы бюджета Союзного государства и различных программ, реализуемых при его поддержке.

«Наверняка будет также поднята актуальная с весны проблема — поставки в Россию белорусских молочных продуктов на фоне стремления российского аграрного ведомства поддерживать и развивать собственных производителей молока, — отметил Аксёнов в беседе с RT. — Так что президентам придётся искать способ, как соблюсти интересы и белорусского, и российского АПК».

«Конструктивный разговор»

Характеризуя предстоящий саммит, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей подчеркнул: «Я убеждён, что это будет, возможно, острый, но очень конструктивный разговор».

Большинство аналитиков отмечают, что «жаркие» хозяйственные споры традиционно ведутся в преддверии подписания документов, касающихся топливно-энергетического баланса между Москвой и Минском.

«В отношениях России и Белоруссии в рамках политической и экономической интеграции периодически накапливается большое количество разного рода неувязок. Это связано с тем, что экономики наших стран очень разные — и по масштабу, и по укладу, — констатировал в беседе с RT политолог, замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. — Сейчас Россия впервые применяет новую тактику: она объединила политический и экономический формат, организовала своего рода «подведение итогов». Однако, я всё же думаю, что серьёзных изменений в двусторонних отношениях по результатам встречи не произойдёт. Будет жаркий обмен мнениями, не более того».

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Как отметил в беседе с RT заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин, ситуация для экономики России сейчас непростая, и сохранять в полном объёме те преференции, которые получала Белоруссия от Москвы, было бы несправедливо по отношению к российским гражданам.

«Не исключаю, что на предстоящей встрече Лукашенко вряд ли добьётся от Путина в полной мере восстановления тех нефтегазовых преференций, которые имела Беларусь до сих пор. Я считаю, что наши белорусские партнёры должны вместе с нами нести определённый груз ответственности за те политические обстоятельства, в которых оказалась Россия», — отметил Жарихин.

Эксперты также отмечают, что «эмоциональный градус» белорусско-российских экономических взаимоотношений повышается почти перед каждым обсуждением топливно-энергетического баланса союзных стран.

«Такое нагнетание эмоций мы видели и в прошлом — можно вспомнить и 2007-й, и 2010-й, — тогда тоже «искры летели». А сколько копий было сломано при подготовке договора о ЕАЭС, — напомнил Аксёнов. — Тем не менее в итоге Минск и Москва всегда приходили к согласию. Даже если для этого требовалось больше, чем одна встреча президентов. Но ни одно противоречие не оставалось неразрешённым достаточно долго, чтобы внести разлад в союзные отношения».