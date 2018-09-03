Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

«...Белоруссия обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что нефтепродукты из Белоруссии могут реэскпортироваться.

При этом, по словам Новака, в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из России в Белоруссию всё-таки поставлялись, так как два государства находятся в едином экономическом пространстве.

В прошлом году сообщалось, что Россия может увеличить поставки нефти в Белоруссию с 2021 года.