Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию
- РИА Новости
«...Белоруссия обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что нефтепродукты из Белоруссии могут реэскпортироваться.
При этом, по словам Новака, в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из России в Белоруссию всё-таки поставлялись, так как два государства находятся в едином экономическом пространстве.
В прошлом году сообщалось, что Россия может увеличить поставки нефти в Белоруссию с 2021 года.