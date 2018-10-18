Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай

Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «просто сдохнут», а россияне попадут в рай.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что применение подобного оружия станет всемирной катастрофой и Россия не может являться её инициатором.

«Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара», — отметил Путин.

Он отметил, что российский ответ может произойти только в том случае, если кто-то нанесёт ядерный удар по её территории.

«Когда мы убеждаемся — а это всё происходит в течение нескольких секунд, что атака идёт на территорию России, — только после этого мы наносим ответный удар», — уточнил глава государства.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

Ранее Путин заявлял, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Он отмечал, что подобное решение может быть принято, если системы предупреждения ракетного нападения не только зафиксировали запуск ракет, но и дали точный прогноз траектории полётов и время падения головных частей на территорию России.