«Линия на тотальное доминирование»: почему Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский лидер отметил, что причиной стало якобы нарушение соглашения со стороны России. В МИД РФ выступили с осуждением попыток США с помощью шантажа добиться от Москвы уступок в вопросах международной безопасности, отметив, что существование ДРСМД, по видимости, мешает реализации планов США на «тотальное доминирование». В Совфеде инициативу США назвали мощным ударом по системе стратегической стабильности в мире, подчеркнув, что Белый дом не предоставил никаких конкретных доказательств нарушений со стороны России. Эксперты считают, что одна из причин выхода из договора — желание Соединённых Штатов противостоять Китаю, который не связан никакими обязательствами в сфере разработки ракет. Власти России неоднократно подчёркивали, что Москва неукоснительно соблюдает ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку Россия якобы нарушает положения соглашения.

«Я не понимаю, почему (экс-президент США Барак. — RT) Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT). Мы не позволим им нарушать договорённость... Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — сказал он.

Более того, Трамп подчеркнул, что Вашингтон займётся разработкой ракет средней и меньшей дальности.

«Нам придётся разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придёт к нам, пока Китай не придёт к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения». Но если Россия делает это и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо», — заявил Трамп журналистам.

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Накануне газета The New York Times сообщила, что администрация Белого дома планирует выход из ДРСМД: якобы уведомить Москву об этом решении было поручено советнику американского президента по национальной безопасности Джону Болтону, который планирует посетить Россию с официальным визитом 22—23 октября

При этом, по данным The Guardian, помощник Трампа настаивает на выходе США из ДРСМД и уже представил соответствующие рекомендации Белому дому.

«Джон Болтон настаивает на том, чтобы США отказались от договора о контроле вооружений периода холодной войны с Россией, несмотря на сопротивление других членов администрации Трампа и союзников США», — пишет газета.

Россия осуждает попытки США с помощью шантажа добиться от Москвы уступок в вопросах международной безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инициативу Дональда Трампа.

«Мы осуждаем продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от России уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что в ходе переговоров с Джоном Болтоном, которые состоятся 22—23 октября, российская сторона рассчитывает более «предметно» узнать о планах США на РСМД. При этом ответные действия России будут предприниматься только после оценки ситуации и понимания «намерений американцев», указал Рябков.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договорённостей и механизмов, а примеры множатся — от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза, — то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — передаёт РИА Новости слова замминистра.

При этом Москва строго соблюдает положения ДРСМД, тогда как Вашингтон его нарушает, на что российская сторона указывает на протяжении «многих лет», подчеркнул Рябков

«Отсюда эти попытки представить дело так, будто Россия нарушает договор, который мы не просто не нарушаем, а соблюдаем самым строгим образом. И проявляем терпение, указывая на протяжении многих лет на вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», — заключил замминистра.

Ранее источник в МИД России, комментируя заявление Трампа, заявил, что мотивом для разрыва ДРСМД стала мечта Вашингтона «об однополярном мире».

«Это решение укладывается в курс США на выход из тех международно-правовых договорённостей, которые накладывают на него равные с партнерами обязательства и делают концепцию собственной «исключительности» уязвимой. Главный мотив — мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет», — цитирует его РИА Новости.

Власти России отрицают обвинения американской стороны и называют их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в 2017 году отмечал: «Мы соблюдали и будем соблюдать (договор о РСМД. — RT) до тех пор, пока соблюдают наши партнёры все условия наших прежних договорённостей».

В случае выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности российский лидер обещал мгновенный и зеркальный ответ.

«Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнёров, с нашей стороны ответ будет мгновенным. Хочу об этом сказать и предупредить. Мгновенным и зеркальным», — заявил Путин.

«Стратегия резких движений»

У Вашингтона нет доказательств нарушения Россией положений ДРСМД, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

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«Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не стало для нас неожиданностью, хотя мы до последнего надеялись, что здравый смысл всё же возьмёт верх. Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет», — цитирует сенатора РИА Новости.

По мнению Клинцевича, выход из соглашения сопоставим с разрывом ядерной сделки с Ираном.

«Это прямое отражение той стратегии резких движений, которой США неуклонно следуют на международной арене все последние годы. Нас хотят втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах», — добавил сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал инициативу США о выходе из ДРСМД мощным ударом по всей системе стратегической стабильности в мире.

«Трамп объявил о выходе США из договора 1987 года о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесён второй мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. Первым ударом был выход США из договора о ПРО в 2001-м. И опять инициатор разрыва договора — США», — написал он в Twitter.

Трамп объявил о выходе США из договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесён 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. 1-м ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора - США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2018 г.

Заявление Трампа о выходе из Договора раскритиковали и в американском сенате. Так, по мнению конгрессмена Ренда Пола, расторжение ДРСМД может уничтожить «десятилетия двустороннего контроля над вооружениями».

«Это уничтожит десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, которое существовало со времён Рейгана. Мы не должны делать этого. Нам следует искать решения любых проблем, связанных с этим договором и двигаться дальше», — отметил он в своём Twitter. По его мнению, идея выхода США из ДРСМД принадлежит одному из наиболее известных ястребов в администрации американского президента Джону Болтону.

This is why John Bolton shouldn’t be allowed anywhere near US foreign policy. This would undo decades of bipartisan arms control dating from Reagan. We shouldn’t do it. We should seek to fix any problems with this treaty and move forward. https://t.co/xj5FqyCyS6#FoxNews — Senator Rand Paul (@RandPaul) 20 октября 2018 г.

«Никто не знает, что это за «нарушения»

Расторжение ДРСМД приведёт к «катастрофическим» последствиям, так как уничтожит перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Вне всякого сомнения, американцы ищут любые возможности для разрушения выработанной в годы «холодной войны» системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире. США более не нужен баланс сил. Американцы добиваются одностороннего военного превосходства в сфере ядерных и обычных вооружений с тем, чтобы навязывать миру свою волю и свои интересы», — написал он в Facebook.

Сенатор напомнил, что накануне Второй мировой войны европейские союзники пошли по пути «умиротворения агрессора» и сейчас перед ними выбор пойти таким же путём, либо предпринять меры для обеспечения безопасности.

«Теперь западным союзникам США предстоит выбор: либо пойти тем же путём, возможно, ведущим к новой войне, либо встать на сторону здравого смысла, исходя хотя бы из инстинкта самосохранения. Ведь в ядерном конфликте, который после одностороннего разрешения США Договора о ракетах средней и меньшей дальности станет значительно ближе, сохраниться удастся мало кому», —подчеркнул Косачёв.

Обвинения Вашингтона в адрес других стран в нарушении договорённостей не заслуживают доверия после вторжения американской армии в Ирак в 2003 году, считает американский политик и специалист по Ближнему Востоку Пол Херу.

«Если есть какие-то «доказательства» того, что Россия нарушила договор, США должны безоговорочно опубликовать их», — заметил он в беседе с RT.

У Трампа нет свидетельств «нарушений» Москвой соглашения, отметил в беседе с RT бывший чиновник Пентагона Майкл Малуф. Он считает, что одной из причин заявлений о расторжения ДРСМД стала разработка Китаем ракет средней и меньшей дальности, так как Пекин не подписывал подобное соглашение.

«США решили выйти из договора из-за Китая. Сейчас он не позволяет США разрабатывать ракеты средней дальности для противостояния Китаю, но сами китайцы этот договор не подписывали…Никто не знает, что это за «нарушения» (со стороны России. — RT). Это разработка новой крылатой ракеты? Договор не запрещает это. И США разрабатывают новые ракеты средней дальности и крылатые ракеты. Их можно развивать, их можно исследовать, но не могут их разворачивать», — подчеркнул эксперт.

Взаимные претензии

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с соглашением, обе стороны обязались уничтожить разработки любого вида баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км. Также Москва и Вашингтон учредили комиссию, которая следила за исполнением условий договора.

Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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Впервые Вашингтон официально обвинил Москву в нарушении положений Договора в июле 2014 года. В ответ МИД РФ назвал заявления США голословными и не имеющими под собой никаких оснований. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы тоже есть ряд претензий, касающихся нарушения соглашения.

«Это — испытания ракет-мишеней ПРО, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности, производство американцами вооруженных беспилотников, которые со всей очевидностью подпадают под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет наземного базирования», — подчеркнули в МИД РФ.

Однако взаимные обвинения Москвы и Вашингтона на этом не закончились. Главным аргументом РФ в пользу нарушения американской стороной ДРСМД оставались тяжёлые американские беспилотники, а также возможность США запустить ракеты морского базирования «Томагавк» из наземных установок системы ПРО в Европе.

А в июне этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил,что Соединённые Штаты разворачивает в Европе комплексы ПРО Aegis Ashore, а также многофункциональные пусковые установки Mk-41, что является нарушением ДРСМД.

«Речь идёт о появлении американской ракетной и противоракетной инфраструктуры в непосредственной близости от наших рубежей. Это крайне дестабилизирующий шаг, который мы не сможем оставить без ответа», — сказал замминистра.

В свою очередь в Вашингтоне утверждают, что Россия нарушила соглашения, развернув ракеты 9М729, а также межконтинентальные ракеты РС-26.

Так, 2 октября постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия якобы производит новые ракеты в нарушение ДРСМД. Она предупредила, что США будут вынуждены принять «ответные меры».

Американский комплекс Aegis Ashore в Румынии, 12 мая 2016 года

Reuters

«Ответные меры будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора», — заявила Хатчисон.

В прошлом году обвинения в адрес Москвы стали причиной для разработки плана введения новых санкций в отношении ряда российских компаний, которые якобы оказывали содействие в разработке запрещённых договором крылатых ракет.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчёркивали, что РФ «сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает».

«Мы добиваемся того же от США, достаточно вольно трактующих существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения», — подчёркивали в МИД.