«Угроза для жизнеспособности договора»: в ОДКБ обвинили Вашингтон в подрыве соглашения о РСМД

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Владимир Смирнов
Ряд действующих военных программ США создают «угрозы для жизнеспособности» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В число таких проектов входят создание ударных беспилотников и разработки мобильной ракетной системы с запрещённой по договору дальностью 500—5500 км. Об этом заявили по итогам заседания в Алма-Ате главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности. Россия, Белоруссия и Казахстан подчеркнули, что остаются в полной мере приверженными соглашению. В ходе алма-атинского заседания также обсуждались актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
«Угроза для жизнеспособности договора»: в ОДКБ обвинили Вашингтон в подрыве соглашения о РСМД
  • globallookpress.com
  • © Christopher Senenko/U.S .Navy

Ряд военных программ Соединённых Штатов создают угрозы для соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое замечание содержится в совместном заявлении глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам встречи в Алма-Ате.

«Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением. Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учёта обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развёртывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования», — говорится в заявлении.

«Также вызывают обеспокоенность НИОКР по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещённой по ДРСМД дальностью от 500 до 5500 км», — отметили главы МИД ОДКБ.

При этом дипломаты подчеркнули, что Россия, Белоруссия и Казахстан, являющиеся сторонами договора, сохраняют полную приверженность данному соглашению.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в последнее время возникают ситуации, позволяющие предположить, что ДРСМД находится под угрозой. Это вызывает в Москве озабоченность. 

«Это ни в чьих интересах — не в интересах России и США как основных участников этого договора и не в интересах мирового сообщества, в том числе стран — членов ОДКБ... В заявлении содержится призыв, чтобы США решали возникающие у них вопросы в рамках консультаций, которые этим договором и предусмотрены», — заявил Лавров.

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В свою очередь, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов призвал все стороны соглашения в год 30-летия вступления в силу ДРСМД к его сохранению и неукоснительному соблюдению.

Напомним, в последние годы Вашингтон и Москва неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора и разработке запрещённых соглашением баллистических ракет и пусковых комплексов.

Зарубежные СМИ утверждают, что за рамки договора якобы выходят российские крылатые ракеты наземного базирования 9М729, которыми оснащены комплексы «Искандер-М», и баллистические РС-26 (SS-X-31 в классификации НАТО).

В свою очередь, Москва выступает против совершенствования Соединёнными Штатами целого класса баллистических ракет, которые формально используются в качестве мишеней для испытаний системы противоракетной обороны Aegis и THAAD. Россия также выступает за включение в регламент ДРСМД ряда тяжёлых американских беспилотников и указывает на техническую возможность использования наземных установок системы ПРО для запуска ракет морского базирования семейства «Томагавк».

При этом Москва последовательно отвергает обвинения Вашингтона в нарушении ДРСМД и подчёркивает, что все 30 лет неукоснительно соблюдает соглашение, требуя того же от США.

Глобальная безопасность

В ходе алма-атинского заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ также обсуждались актуальные проблемы международной и региональной безопасности, затрагивались вопросы возможного использования миротворческого потенциала организации в интересах ООН.

«Министры поручили генеральному секретарю ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах миротворческой деятельности ООН», — сообщили в пресс-службе российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе рассмотрения проблематики борьбы с современными вызовами и угрозами главы МИД ОДКБ подтвердили необходимость формирования действительно широкой международной антитеррористической коалиции.

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«Талибы — это часть афганского общества»

Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва поддерживает прямой диалог Кабула и талибов* в том случае, если они откажутся от боевых и террористических действий и будут придерживаться мирного процесса урегулирования.

«Мы все поддержали призыв... президента Афганистана Ашрафа Гани к прямому диалогу с талибами. Россия давно выступает за такой диалог. Талибы — это часть афганского общества, и, конечно же, при том понимании, что они отложат в сторону военные методы отстаивания своих интересов, они должны быть непосредственными участниками политического процесса», — заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что подтверждения готовности к подобному диалогу со стороны талибов пока нет, однако работа в этом направлении продолжится.

Лавров также добавил, что ОДКБ продолжит содействовать Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном, и выразил обеспокоенность деятельностью Соединённых Штатов в исламской республике.

«По Афганистану все министры говорили о необходимости ситуацию стабилизировать. Выражали озабоченность тем, что проникают игиловцы** в эту страну, в том числе из Сирии, из Ирака. И особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать себе плацдармы на севере — в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ. Это нас беспокоит. Мы видим, как миссия НАТО не всегда транспарентно действует», — цитирует Лаврова РИА Новости.

«Есть нюансы, но это не смертельно»

Главы МИД стран ОДКБ также подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии и поприветствовали открывающийся 12 июня саммит США — КНДР на высшем уровне.

«Мы приветствуем и всецело поддерживаем поступающие в последнее время позитивные сигналы с Корейского полуострова и выражаем надежду, что завтрашние переговоры лидеров США и КНДР станут важным шагом в решении вопросов, связанных с ядерной программой КНДР, разоружением и нераспространением в мире оружия массового уничтожения», — заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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При этом Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о разногласиях внутри ОДКБ, отметил, что расхождения по ряду вопросов существуют, однако они не носят критического характера.

«Да, у нас есть при голосовании по различным резолюциям нюансы между отдельными членами ОДКБ, но это, я считаю, не смертельно. Мы работаем над тем, чтобы такие зазоры устранить», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул важность того, что союзники Москвы в рамках ОДКБ «очень твёрдо» голосуют по принципиальным вопросам, например, по статусу Крыма и расследованию «дела Скрипалей».

«Имею в виду наше солидарное голосование против резолюций о так называемых проблемах с правами человека в Крыму. Такая же солидарность была проявлена странами ОДКБ в рамках ОЗХО, когда мы все в связи со спекуляциями по так называемому делу Скрипалей стали соавторами совместного заявления с участием ещё многих государств о необходимости подобного рода вопросы решать исключительно на основе процедур, закреплённых в Конвенции о запрещении химического оружия», — отметил Лавров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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